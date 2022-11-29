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女兒落選！陳建銘開砲民眾黨　陳思宇曝「退黨群組」原因

▲▼陳思宇。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

▲陳思宇。（圖／翻攝自Facebook／陳思宇）

記者袁茵／台北報導

民眾黨今年在第一選區（士林北投）推出前北市副發言人「學姊」黃瀞瑩與前北市觀傳局長陳思宇2人參選市議員，最終黃瀞瑩高票當選，陳思宇則成落選頭，致使陳思宇退出所有民眾黨群組，其父陳建銘則砲轟民眾黨，引發外界聯想。陳思宇28日晚間表示，自己沒有退黨，不用猜測也不用見縫插針。

民眾黨此次於台北市士林、北投區提名2席議員候選人，黃瀞瑩以2.9萬票第一高票之姿當選，而陳思宇則以1.2萬票落敗，選後更退出民眾黨LINE群組，引發黨員與外界質疑退黨。

陳建銘28日受訪時表示，民眾黨在該區拿下超過4萬票，代表足以讓2席都當選，民眾黨內部須檢討反省，思考為何有這麼多票源卻只當選一席；至於陳思宇是否退出民眾黨？陳建銘語帶保留地說「不曉得」。

▲▼陳思宇、張幸松退出民眾黨群組。（圖／記者袁茵攝）

▲陳思宇、張幸松退出民眾黨群組。（圖／記者袁茵攝）

面對父親大罵民眾黨，陳思宇28日晚間緊急發文表示，自己是成年人，「我想講什麼，我的感受是什麼，我自己說，而陳建銘所言是個人想法，我尊重。」

陳思宇指出，自己對民眾黨盡心盡力，擔任中央委員的捐贈百萬額度也早在規定時間內繳清，現在民眾黨應該是團結做事的時間，最不需要的就是挑撥或是對內找敵人，「我退民眾黨群是因為那是候選人任務溝通群組，選舉告一段落任務完成，剩下就是自己的沉澱，我沒退黨，不用猜測也不用見縫插針。」

最後，陳思宇說，選舉已經結束，希望所有事情能回歸為地方做事，讓士林北投有更多進步的力量，一起加油。

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