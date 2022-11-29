南投垃圾堆積嚴重！　清潔隊旁堆4千噸...埔里鎮堆置垃圾終清空

▲埔里鎮清潔隊辦公室旁於今年一度累積超過4000噸垃圾山。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣因無垃圾焚化廠，長期仰賴外縣市協助處理，105年起更因各地焚化廠老舊，造成焚化量持續下探，導致全縣各鄉鎮市垃圾持續堆積；南投縣環保局指出，埔里鎮因無適合的垃圾堆置場所，於110年9月開始將大量垃圾累積至清潔隊辦公室旁空地，今年6月時達到最高峰4655公噸。

縣府環保局表示，南投縣政府及埔里鎮公所今年2月起開始尋找垃圾初步處理穩定後的暫置場所，在執行過程中雖發生多次民眾抗爭事件，包括2月22日桃米里抗爭事件、3月18日成功里扣車事件及福興協調會抗爭事件等。

▲南投縣逐步移除各鄉鎮市垃圾山，埔里鎮已告完成。（圖／南投縣政府提供）

所幸於4月開始啟動新的垃圾處理協調及外運機制後，已逐步減少堆置量，在10月15日順利完成移除1萬1894公噸的垃圾量，埔里鎮清潔隊也重新擁有乾淨的辦公空間。

環保局說明，未來也會循例逐步移除堆積於縣內各掩埋場之垃圾，如南投市掩埋場內目前也堆置不少垃圾，將持續進行垃圾處理協調及外運機制，並洽商外縣市焚化爐代處理量，增強維護衛生掩埋場管理，並強化熱顯像感應監視器設備預防垃圾自燃，增量消毒除臭並改善現場堆置方式與環境等工作，預計於112年4月前全數移除南投市堆置的垃圾。