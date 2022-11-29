埔里眉溪河床雜草突竄大火　濃煙四竄！國道6號視線灰濛濛

▲國道6號埔里段周邊的眉溪河床傳出雜草火警，東向34公里路面視野為之混濁。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

時序入冬正值中南部乾季，埔里鎮內埔橋至國道6號終點間的眉溪河床，今天近中午時分傳出雜草火警；消防隊獲報後派人車前往灌救，花了近3小時才將火勢撲滅，不過濃煙已四處流竄、空氣品質和道路視線都受到一些影響，起火原因尚待有關單位調查。

南投縣消防局表示，上午11時51分左右接獲報案，得知眉溪河床中央所生長的大量雜草出現火勢，因天氣晴朗乾燥、火勢迅速蔓延，濃煙自平地竄起令人怵目驚心，中心碑分隊接獲勤務中心指派後立即出隊打火。

▲國道6號沿線其他路段視線都相當清晰廣闊。（圖／記者高堂堯翻攝）

由於起火點聯外道路狹小，延遲了消防隊打火作業，只能先由小型消防車挺進、大型水箱車伺機射水阻止火勢蔓延；今天埔里空品的環保署監測數據都維持在「綠色」的優良狀態，從國道6號即時影像看來，沿線視野畫面都相當清晰，唯獨東向34公里周邊視線受到火警濃煙影響，畫面呈現一片霧茫茫，所幸國道七隊埔里小隊指出，並未接獲濃煙影響行車的報案，並未影響到交通安全。

消防局指出，火勢已在下午3時許完全撲滅，濃煙也漸漸散去，不致影響周邊道路交通；縣府環保局也派稽查人員到場，與消防局持續釐清是否有人為縱火的跡證。