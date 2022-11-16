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社會 社會焦點 保障人權

1票5千！南投國姓鄉代某候選人樁腳買票　4萬交保

▲國姓鄉傳出鄉民代表候選人樁腳買票案，圖為該鄉著名年度活動「搶成功」盛況。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

▲國姓鄉傳出鄉民代表候選人樁腳買票案，圖為該鄉著名年度活動「搶成功」盛況。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

距9合1地方大選最後10天衝刺，各縣市賄選案仍不絕於耳目：國姓鄉某鄉民代表的許姓樁腳涉嫌以一票5000元的「天價」向選民行賄，檢警調單位經約2周偵辦，15日通知許姓樁腳到案，訊後以4萬元交保。

南投地檢署指出，許姓樁腳涉嫌於11月初，向國姓鄉第三選區有投票權之選民交付賄賂5000元，請求投票支持某鄉民代表候選人；該署檢察官吳慧文於指揮南投縣調站、中機站、埔里警分局、台中市第五警分局，偵辦這起國姓鄉某鄉民代表候選人之許姓樁腳賄選案。

▲南投地檢署檢察官指揮檢警調15日發動搜索，通知許姓樁腳和選民到案。（圖／資料照片）

▲南投地檢署檢察官指揮檢警調15日發動搜索，通知許姓樁腳和選民到案。（圖／資料照片）

查賄團隊於昨日上午持搜索票搜索1處所，同時通知許姓樁腳、選民共8人到案，釐清案情，訊後認為許姓樁腳違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項「投票行賄」罪嫌重大，諭知具保4萬元，其他受賄選民訊後請回。

南投地檢署提醒，買票賄選最高可判處10年有期徒刑，賣票也可判處3年有期徒刑，呼籲候選人及其樁腳切勿以身試法；民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，請勇於提出檢舉，對於檢舉人之身分絕對嚴格保密，還有機會獲最高500萬元檢舉獎金，該署24小時檢舉賄選專線：049-2242276、傳真機：049-2242976、電子信箱：ntcmail@mail.moj.gov.tw。亦可撥打檢舉賄選專線 0800024099，撥通後按4。

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