1票500元賄選！竹山鎮民代表候選人遭收押　樁腳3萬元交保

▲竹山鎮民代表吳姓候選人涉以一票500元賄選，遭檢方聲押獲准。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投再傳賄選案！參選竹山鎮民代表選舉的吳姓候選人，涉嫌夥同魏姓樁腳，以1票500元代價向選民買票，檢警調獲報後將吳姓候選人拘提到案，通知收賄選民到案偵訊後，吳遭檢方向法院聲押獲准；魏姓樁腳則以3萬元交保。

檢警調查，吳姓候選人與魏姓樁腳涉於11月初起，由吳姓候選人親手或透過魏姓樁腳，向竹山鎮有投票權之選民以每票500元交付賄賂，請求投票支持吳姓候選人；查賄團隊於16日持搜索票搜索4人、1處所，拘提吳姓候選人，並通知選民14人到案，釐清案情。

南投地檢署指出，檢察官經漏夜偵訊後，認為吳姓候選人、魏姓樁腳違反《公職人員選舉罷免法》第99條第1項「投票行賄」罪嫌重大，因尚有多位證人未到案，吳姓候選人有勾串證人之虞，因此向法院聲請羈押並禁止通信、接見，獲法官裁准，魏姓樁腳則獲交保，部分選民已繳回犯罪所得計3000元。

地檢署提醒，買票賄選最高可判處10年徒刑，賣票也可判處3年徒刑；如已買票或賣票，依《公職人員選舉罷免法》規定，於犯罪後6個月內自首、偵查中自白，都可減輕刑責，因而查獲候選人者還可免除刑責，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，請勇於提出檢舉，對於檢舉人之身分絕對嚴格保密，且有機會獲得最高500萬元檢舉獎金。

南投地檢署24小時檢舉賄選專線：049-2242276、傳真機：049-2242976、 電子信箱：ntcmail@mail.moj.gov.tw；亦可撥打檢舉賄選專線 0800024099，撥通後按4。