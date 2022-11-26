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看不懂18歲公民權公投案　南投2婦蓋錯...撕毀選票

▲國姓鄉投開票所傳選民撕毀選票。（圖／民眾提供，下同）

▲國姓鄉投開票所傳選民撕毀選票。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選今天進行投票，因天氣晴朗，各地投開票所一早就湧現排隊人潮，不過南投國姓鄉一名6旬婦人和草屯鎮一名8旬老婦，疑似領取公民複決公投選票後，因為不了解內容又蓋錯，不慎將選票撕毀，違反選罷法規定，選務人員報警處理，罰則將由南投縣選舉委員會監察小組將進一步審定。

縣政府指出，本屆選舉人與投票權人人數，分別為縣長40萬6195人、縣議員40萬5941人（區域38萬4651人、平地原住民1312人、山地原住民1萬9978人），鄉鎮市長40萬5712人、鄉鎮市民代表40萬5165人、村里長404,553人；另憲法修正案公民複決第1案，投票權人人數為40萬7295人，每位選民可取得6張選票。

▲國姓鄉投開票所傳選民撕毀選票。（圖／民眾提供）

據了解，該名國姓鄉6旬婦人於上午11時左右，前往編號411的國姓長流社區活動中心投票，但疑因不清楚事關18歲公民權修憲案的公投票主文，蓋印後覺得自己蓋錯了，於是竟將選票撕毀；另於草屯鎮明正里集會所的第158號投開票所，一名8旬老婦也疑因搞不懂公投主文、蓋錯，一時氣憤便將選票撕毀，分別由現場選務人員發現後報警。

南投縣選舉委員會指出，警方先將2名婦人留置、毀損選票收妥，並由轄區監察小組前往接手處理；依據《選罷法》規定，將選舉票或罷免票以外之物投入票匭，或故意撕毀領得之選舉票或罷免票者，可處5000元至5萬元罰鍰，呼籲民眾投票時留意、切勿觸法。

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