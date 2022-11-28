中國「紅三代」網紅兔主席：白紙革命肯定有境外勢力參與

▲中國多地民眾發起「白紙革命」，手拿白紙上街抗議政府嚴格封控。（圖／路透）



文／中央社

中共元老任仲夷之孫、網名「兔主席」的網紅任意在微博發文，指正在中國爆發的白紙運動「肯定有境外勢力參與，內外策應。有關部門應該在積極行動了」。有網友則留言：「陰謀論又來了」。

「兔主席」今天在微博發文，列出7點他認為白紙運動有境外勢力參與的原因。

他指出，上海社會出現民眾抗議後，接著在北京亮馬河畔，即近使館區也出現抗議活動，這些都是境外人士多或靠近境外人士的地方。中國全國還有其他地方出現抗議，肯定是有組織的。

他說，這次運動口號都是政治性的，特別是上海，情況很罕見。抗議的主題與新疆烏魯木齊相關，「符合境外政治勢力對新疆的想像」。

▲兔主席全文如上。（圖／翻攝微博）



他又指，外媒都對事件作出頭條報導，而且關鍵的外媒都到了現場；維基主頁也作出頭條報導，以及網路上有圖片，通過社交媒體如Telegram組織。

他說，「所以，肯定有境外勢力參與，內外策應。」

在貼文下有中國網友留言，指「又來了，現在管得這麼嚴寄個快遞都得實名，要是有某外勢力估計都被封控了…」、「別只盯著境外勢力，也要看看真正的訴求，沒有訴求，境外勢力也蹦噠不起來。」

不過，也有網友表示，「進一步突顯了全面長期封控的絕對必要性。」

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