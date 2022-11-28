搭機遇「長髮瀑布」！前座女頭髮插進水杯　超噁畫面曝

▲網友指出，前方乘客直接將頭髮往後甩。（圖／Reddit）

記者王佩翊／編譯

全球疫情逐漸下降，各國也陸續開始解除國境限制，民眾搭機的機會越來越多，卻也不免遇到一些「小插曲」。就有英國網友表示，自己遇到了可怕的「長髮瀑布」，並呼籲大家在搭機時應該要保持禮儀，不要造成其他乘客困擾。事實上，先前也曾有一名女性在搭機時，遇到前座乘客將長髮放在椅背後方，更直接插入她的水杯內。

根據《每日星報》報導，57歲的英國男子亞當（Adam Butler）22日和妻子一起搭機從加拿大蒙特婁飛回倫敦，沒想到遇上一名沒禮貌的女乘客。這名坐在兩人前座的女性留著一頭長髮，然而一上飛機後，便將她的長髮直接往後甩，披在椅背後方，完全遮住他的螢幕。

亞當無奈地將整個情形拍照上傳至網路，隨即獲得大量按讚與分享。對此，有網友直言，「我也是女生，也有一頭濃密的捲髮，但我從來沒有粗魯又自私地做過這樣的行為。」也有網友指出，「她應該慶幸飛機上不能帶剪刀，不然我一定把她剪掉。」

事實上，先前就有一名女子在TikTok公開一段影片，只見影片中，坐在她前方的女性乘客直接把頭髮甩到椅背後方，髮尾甚至還直接插進她的水杯內，讓她傻眼不已。據悉，當天原定3個小時的航班延誤了2個小時，也就是說她足足忍受前方乘客的失禮行為長達5個小時。

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