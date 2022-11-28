2%人主動脈少一瓣！菇農暴瘦南下「救心」趕上選舉：我選的都中

記者許宥孺／高雄報導

新竹一名67歲古先生，身高160公分，體重只有45公斤，今年7月因心臟病裝設支架，不料，9月時到親友家作客又突然昏倒，家人發現病情沒改善，遠赴高醫就診。醫師發現，古先生的主動脈瓣比正常人少一瓣，同時合併嚴重狹窄，導致心臟衰竭，經接受「開心」手術後，短短一個月內就胖了5公斤，上禮拜還熱衷於選舉，開心地直呼：「我選的，每一個都中！」

▲古先生(左二)接受「開心」手術後，現在已恢復生活品質。（圖／記者許宥孺攝）

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▲高醫心臟血管外科主任蔡峯鈞。（圖／記者許宥孺攝）

高醫心臟外科主任蔡峯鈞表示，一般正常人的主動脈瓣膜構造有3瓣，只有2%人會是雙瓣，它屬於先天性病變，在胚胎時期就產生，古先生即是少數先天性雙瓣型，在年輕時通常沒有症狀，隨著年齡增長、血流經過造成亂流，慢慢造成瓣膜病變。

蔡峯鈞指出，古先生曾在外院裝置過心臟支架，但呼吸急促的症狀並沒有改善，加上傳統超音波與心導管檢查因為心臟功能低下無法造成足夠壓力差，而不符合目前主動脈瓣膜手術適應症，以致於病情持續惡化，還發生昏厥的現象，因此特別遠從新竹南下高醫求診。

▲古先生(左)接受手術後恢復生活品質，女婿(右)替他開心。（圖／記者許宥孺攝）

古先生今(28日)由女婿陪同出席記者會，回想當時在親友家，坐不到1分鐘，人就昏倒在地，完全沒有任何不適，一開始還以為是血糖低，不過才做完心臟支架2個月就昏倒，因此家人替他安排心導管檢查，外院評估，狀況可能不單純，所以南下到高醫找蔡峯鈞醫師求診。

古先生的女婿說，爸爸個頭不高，年輕時最重也僅約55公斤，但是近年來常感到疲憊、腳底發涼、體態持續消瘦，起初以為只是年紀大了，沒想到後來查了很多資料都指出，爸爸恐怕撐不過3年，讓家人相當擔心，幸好蔡醫師檢查後，馬上發現狀況不樂觀，隨即就安排開刀手術。

古先生術後一星期就出院，短短一個月內就復胖5公斤，現在也恢復生活品質，家人都替他相當開心，而古先生也很關注九合一大選，直呼：「哇！這次太競爭了」，笑著透露不僅有去投票，而且「我選的，每一個都中！」一旁的女婿則既開心又擔心地說：「不只投票！昨天還跟著去謝票咧！還幫人家放鞭炮，我們都好擔心。」

▲高醫心臟血管內科主任林宗憲。（圖／記者許宥孺攝）

高醫心臟內科主任林宗憲表示，主動脈瓣狹窄是可能造成猝死的疾病，尤其出現心臟衰竭時大約只能活1年半，需要心臟內、外科聯手診斷治療。心臟醫療團隊先為古先生再次施行心導管檢查，檢視之前裝置的支架並沒有發生顯著阻塞，確認其心臟功能不佳並非冠狀動脈病灶所導致。但因其左心室射出分率指數只剩22%（正常為50%），因此心導管所量測的主動脈瓣膜的壓力差值並不顯著。

蔡峯鈞提醒，當發現稍微活動就感到胸悶甚至發生昏厥現象時，主動脈瓣膜退化造成的狹窄是可能原因之一，可到心臟科門診接受完整的評估。如果檢查結果有心臟血管阻塞引起心臟功能低下，或合併僧帽瓣閉鎖不全，讓主動脈瓣膜狹窄診斷不明確時，可能要考慮到有整合心臟團隊的醫院接受進一步檢查，才能依病況提供最適合的治療選擇。