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社會 社會焦點 保障人權

「重裝爆改級」殘障機車闖紅燈...撞斷騎士左腳　一路衝進騎樓

記者許權毅／台中報導

台中市大里區今（28）日上午11時許發生一起車禍，一名66歲鄒女騎乘殘障輔助車行經中興路時，疑似闖紅燈，導致從益民路要左轉的62歲林女騎士被攔腰撞上，鄒女與輔助車則直直往左側一處民宅衝去，再撞上裡頭的機車、雜物等。鄒女腰部受傷，林女左腿骨折，雙方均無酒駕。

▲▼台中大里今（28）日發生一台改裝殘障輔助車撞上女騎士車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中大里今（28）日發生一台改裝殘障輔助車撞上女騎士車禍，女騎士被攔腰撞上，左腿骨折。（圖／記者許權毅翻攝）

監視器畫面拍下事發過程，上午11時16分，鄒女直行在中興路二段時疑似未注意燈號轉換，直直往前騎乘，林女正準備左轉，卻被鄒女從側面攔腰撞上，導致林女當場重摔，路過民眾趕緊上前關心，但鄒女卻未停下，整輛車直接往一旁民宅騎樓撞去，導致騎樓的機車也被撞倒。

▲▼台中大里今（28）日發生一台改裝殘障輔助車撞上女騎士車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼女騎士倒地後，鄒女的殘障輔助車往對向騎樓衝去。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中大里今（28）日發生一台改裝殘障輔助車撞上女騎士車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，鄒女所騎乘的車輛屬於普通重機車，但是為有申請的殘障輔助車，鄒女乘坐輪椅，坐在改裝的車輛上騎乘，還有鐵板可以讓鄒女順利上下車，整台車上雖然有大量雜物，但警方表示並無違規。鄒女車輛看上去相當特殊，猶如一台「重裝改裝車」。

▲▼台中大里今（28）日發生一台改裝殘障輔助車撞上女騎士車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼鄒女的車輛為有申請過的殘障輔助車，警方表示車輛並無違規。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中大里今（28）日發生一台改裝殘障輔助車撞上女騎士車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

警方表示，鄒女腰部受傷，林女則是左腿骨折。初判肇因為鄒女疑似違反號誌，林女部分仍待調查釐清，雙方均無酒駕情況，詳細肇責仍待釐清。

▲▼台中大里今（28）日發生一台改裝殘障輔助車撞上女騎士車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

▲鄒女撞進騎樓後，害現場機車、盆栽等也都東倒西歪。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼台中大里今（28）日發生一台改裝殘障輔助車撞上女騎士車禍。（圖／記者許權毅翻攝）
▲▼台中大里今（28）日發生一台改裝殘障輔助車撞上女騎士車禍。（圖／記者許權毅翻攝）

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