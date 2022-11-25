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汽車加改裝「超級電容」引起火災　南消提醒民眾小心

▲台南市消防局指出，車主未依原廠規定自行加（改）裝超級電容，而其自行加（改）裝處經常會引起火災的風險，除了汽車燒燬外，亦可能延燒鄰近車輛或建築物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局指出，車主未依原廠規定自行加（改）裝超級電容，而其自行加（改）裝處經常會引起火災的風險，除了汽車燒燬外，亦可能延燒鄰近車輛或建築物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

超級電容常標榜提升電流、穩定電壓、延長電池壽命及保護車內線路等功用，吸引車主未依原廠規定自行加改裝超級電容，而其自行加改裝處經常會引起火災風險，除汽車燒燬外，亦可能延燒鄰近車輛或建築物，且保固中車輛私自加改裝發生火災，原廠並不提供保固服務，台南市消防局請汽車使用人務必小心謹慎，不要自行加改裝。

▲台南市消防局指出，車主未依原廠規定自行加（改）裝超級電容，而其自行加（改）裝處經常會引起火災的風險，除了汽車燒燬外，亦可能延燒鄰近車輛或建築物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局指出，車主未依原廠規定自行加（改）裝超級電容，而其自行加（改）裝處經常會引起火災的風險，除了汽車燒燬外，亦可能延燒鄰近車輛或建築物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022年11月中下旬於台南市新市區1處大樓地下室停車場，發生一起停放於機械停車位之汽車其引擎室內部竄出濃煙及火舌情形，消防局受理後立即派遣5個消防分隊前往搶救，由大隊部指揮官前往指揮搶救，救災車組到達時，地下室充滿著濃煙，指揮官立即指揮所屬消防員消防衣著裝並穿戴空氣呼吸器至地下室尋找起火點，發現係機械式停車位停放之汽車引擎室竄出濃煙，所幸火勢不大侷限於受災車輛之引擎蓋內，消防員迅速出水順利撲滅火勢，並無人員受傷。

消防局火災後調查，係汽車引擎室自行加裝之超級電容引起火災，所幸火災前起火汽車之上層（機械式）車位並無停放汽車，才未造成擴大延燒；經查該類似案件有逐漸增加之趨勢，鑒於相關汽車火災案例發生，消防局提供下列建議，來防範類似火災案件持續發生。

▲台南市消防局指出，車主未依原廠規定自行加（改）裝超級電容，而其自行加（改）裝處經常會引起火災的風險，除了汽車燒燬外，亦可能延燒鄰近車輛或建築物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局指出，車輛請保持原廠狀態，特別是新車或保固中車輛，切勿擅自加改裝引擎室內之零組件，以避免破壞原車機件結構引發車輛火災。二、坊間該類似穩壓器產品繁多，其功用不外乎提升引擎效能、穩定車內電壓、保護車內電子產品及延長電池壽命等，但只要改裝相關電子產品，即多一分故障或引火之危險，切勿任意裝設。三、車輛如需加裝電子產品或電源負載前，務必請原廠技師進行評估或裝設，以免造成拆卸、加裝過程中，造成其他零組件之損傷，危及行車安全。四、車輛一定期間或一定里程，請至原廠或信譽良好之車廠點檢、保養，發現車輛機件有故障或損壞之虞時，請修復或更換，以免行駛中造成危險，甚至火燒車。

▲台南市消防局指出，車主未依原廠規定自行加（改）裝超級電容，而其自行加（改）裝處經常會引起火災的風險，除了汽車燒燬外，亦可能延燒鄰近車輛或建築物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲市民朋友除不要自行加改裝車輛外，並請駕駛人依速限、標誌及標線小心駕駛，開啟自動駕駛輔助功能及防護系統時，仍需專心駕駛，以避免交通事故或火燒車發生。

消防局李明峯局長提醒民眾，如發現交通事故有人受傷、受困或車輛起火燃燒，請撥打119報案，消防局將儘速派遣適當救災車輛前往搶救，但請將事故地點位置講述清楚，並可提示大目標，以利救災車組可迅速到場搶救。

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