南科園區救災有撇步　自主防災未雨綢繆

▲台南市消防局第四大隊23日與南茂科技南科廠配合演練，由大隊長蔡國保召集轄區分隊幹部與廠商初期應變人員辦理企業防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國家科學及技術委員會南部科學園區近年來大型電子產業蓬勃發展，因經濟產值擴張但又高度集中，高科技廠火災、化災等災害的預防及應變更顯重要；有鑑於此，台南市消防局第四大隊23日與南茂科技股份有限公司南科廠配合演練，由大隊長蔡國保召集轄區分隊幹部與廠商初期應變人員辦理企業防災搶救演練。

本次演練採用桌上兵推研討模式，由消防人員假設公司發生火災後，南茂公司員工針對各應變編組進行災害應變判斷及處置，利用桌上推演模擬災害狀況，透過口詢與討論方式訓練場所員工自衛消防編組內容的認知及協同運作，依照廠區的災害應變標準程序推演，再由各級消防人員深入探討應變過程的各環節，除了讓消防單位能了解工廠應變流程，也讓廠方人員落實檢視各項應變細節，精實提升企業防災應變能力。

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，本次演練感謝南茂科技台南廠的投入與配合，雖然沒有實兵演練的大場面，但是透過消防人員與工廠應變人員具體針對廠區的模擬事故深入互相交流研討，更讓雙方有實際的收穫與成長。為了企業永續發展，災害的預防與整備要持續不斷的精進與優化，南茂科技公司本次召集廠內各編組成員投入演練，可見對於企業永續經營的根基十分重視，也希望未來本大隊能持續進行交流與深化。

消防局長李明峯指出，消防局將持續積極輔導轄內廠商演練與應變的合作實務研討，落實企業「自己財產自己護，即時救災保財富」的防災永續觀念；高科技廠房結構與環境複雜，若發生事故對於搶救人員是一大的挑戰，須賴廠方的初期滅火及各項應變才能降低傷害，今天的演練除了強化公司指揮官及自衛消防編組災害應變能力外，也能培養彼此的默契，有效強化國家科學及技術委員會南部科學園區的應變能量。