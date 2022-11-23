　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南科園區救災有撇步　自主防災未雨綢繆

▲台南市消防局第四大隊23日與南茂科技南科廠配合演練，由大隊長蔡國保召集轄區分隊幹部與廠商初期應變人員辦理企業防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊23日與南茂科技南科廠配合演練，由大隊長蔡國保召集轄區分隊幹部與廠商初期應變人員辦理企業防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國家科學及技術委員會南部科學園區近年來大型電子產業蓬勃發展，因經濟產值擴張但又高度集中，高科技廠火災、化災等災害的預防及應變更顯重要；有鑑於此，台南市消防局第四大隊23日與南茂科技股份有限公司南科廠配合演練，由大隊長蔡國保召集轄區分隊幹部與廠商初期應變人員辦理企業防災搶救演練。

▲台南市消防局第四大隊23日與南茂科技南科廠配合演練，由大隊長蔡國保召集轄區分隊幹部與廠商初期應變人員辦理企業防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次演練採用桌上兵推研討模式，由消防人員假設公司發生火災後，南茂公司員工針對各應變編組進行災害應變判斷及處置，利用桌上推演模擬災害狀況，透過口詢與討論方式訓練場所員工自衛消防編組內容的認知及協同運作，依照廠區的災害應變標準程序推演，再由各級消防人員深入探討應變過程的各環節，除了讓消防單位能了解工廠應變流程，也讓廠方人員落實檢視各項應變細節，精實提升企業防災應變能力。

▲台南市消防局第四大隊23日與南茂科技南科廠配合演練，由大隊長蔡國保召集轄區分隊幹部與廠商初期應變人員辦理企業防災搶救演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第四大隊大隊長蔡國保表示，本次演練感謝南茂科技台南廠的投入與配合，雖然沒有實兵演練的大場面，但是透過消防人員與工廠應變人員具體針對廠區的模擬事故深入互相交流研討，更讓雙方有實際的收穫與成長。為了企業永續發展，災害的預防與整備要持續不斷的精進與優化，南茂科技公司本次召集廠內各編組成員投入演練，可見對於企業永續經營的根基十分重視，也希望未來本大隊能持續進行交流與深化。

消防局長李明峯指出，消防局將持續積極輔導轄內廠商演練與應變的合作實務研討，落實企業「自己財產自己護，即時救災保財富」的防災永續觀念；高科技廠房結構與環境複雜，若發生事故對於搶救人員是一大的挑戰，須賴廠方的初期滅火及各項應變才能降低傷害，今天的演練除了強化公司指揮官及自衛消防編組災害應變能力外，也能培養彼此的默契，有效強化國家科學及技術委員會南部科學園區的應變能量。

►超多好菌、超級有「酵」！宏醫敏8盒特價2911元

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
住處飄腐臭味1周！　女星求助房東「警揭難過真相」
德國對戰日本！　運彩「死亡之組」賠率、下注眉角出爐
快訊／魔笛「最後一舞」錯失良機　克羅埃西亞0比0摩洛哥
大S銷毀床墊非千萬名床！真實售價「床王零頭都不到」
大S千萬床墊品牌客群曝光　店員揭2類人最愛買
快訊／「363萬特斯拉」暴衝自撞　車頭爛掉3人傷
世足「死亡之組」德日之戰21:00開踢　德國主力驚傳缺陣
快訊／台中男高速自撞身亡　車頭全毀「引擎蓋破大洞」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南科園區救災有撇步　自主防災未雨綢繆

健行科大聯合成果展藏小確信　會場超大籤筒可抽幸運籤

人夫因案入監服刑卻被「綠了」　提告妻子及小王獲賠15萬元

環保署導入智能化科技　落實環境清潔維護

台南市勞工局　榮獲2022國家人才發展獎肯定

西門國小通學步道改善開工　創校來最大規模翻新

忘了停車地點以為遭竊心急如焚　潮警鍥而不捨尋回

史上最年輕！　羅智強20歲甜美發言人鍾明短片點評力挺蔡宗豪

HBL預賽竹市圓滿落幕　光復籃猿全勝晉級

2022桃園仙草花節11／27浪漫登場　5大亮點展「時尚農業」美學

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

台64重機恐怖追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命　網友超毛

韋汝爆小黃瓜案..王思佳親發聲　酸：有人為通告說謊還道歉

大S經紀人發聲！淚揭汪小菲罪狀　葛斯齊向張蘭開戰「年底前揭真相」

台64紅牌重機恐怖追撞　路燈突滅3秒後騎士殞命

魔獸現身聚會...李晶晶貼心幫夾菜！　「摟賈永婕燦笑」她笑喊：可以橫著走了

南科園區救災有撇步　自主防災未雨綢繆

健行科大聯合成果展藏小確信　會場超大籤筒可抽幸運籤

人夫因案入監服刑卻被「綠了」　提告妻子及小王獲賠15萬元

環保署導入智能化科技　落實環境清潔維護

台南市勞工局　榮獲2022國家人才發展獎肯定

西門國小通學步道改善開工　創校來最大規模翻新

忘了停車地點以為遭竊心急如焚　潮警鍥而不捨尋回

史上最年輕！　羅智強20歲甜美發言人鍾明短片點評力挺蔡宗豪

HBL預賽竹市圓滿落幕　光復籃猿全勝晉級

2022桃園仙草花節11／27浪漫登場　5大亮點展「時尚農業」美學

直擊／陳時中景美夜市當「人形立牌」　破百支持者冒雨合照

後指部士官長半夜「化身蜘蛛人」！爬進3樓女寢DIY　下場慘兮兮

俄軍飛彈殺死「出生2天新生兒」　澤倫斯基震怒：這是恐怖與謀殺

生活中找不到快樂而瘋狂購物　也許是沒看見自我的價值

輝達擬在台設立物流中心　經長：有助產業體系更形完整

痠痛按摩沒用！他突肚子痛…醫一掃「驚見癌王」嘆：第三期了

民進黨徵召立委補選　吳怡農宣布投入參選

5大國銀房貸利率飆6年新高！　建商成本下降房價將有讓利空間

住處飄腐臭味1周！　女星求助房東「警揭難過真相」：心情超複雜

恐怖男縱火燒她車威脅「要妳死」　4個月連涉3重罪遭收押

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

地方熱門新聞

蔡12度壓境　盧酸「市民比總統還大」

鄭寶清、毛嘉慶曝鄭運鵬　進大陸賺人民幣

女捧亡夫遺照　聽鄉長政見發表會

號稱東區郭台銘　台中候選人喊「保證當選後絕不貪汙」

睡到半夜中邪？男子狂抖枕邊人嚇破膽　醫：疑與這病有關

女管理員追50元停車費…惡男催油門拖行

急發包　桃園新選風揭露台灣最貴滯洪池

英德4天2度拉抬蔡其昌「豐原贏！台中贏！」

羅智強20歲甜美發言人鍾明短片點評力挺蔡宗豪

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

桃園藝文「生命樹」茁壯！市圖新總館複合文化地標美翻

等了20年！清水火車站天橋吊裝完成

「台南便利送」推出年菜預購活動開跑

因案入監服刑卻被「綠了」提告獲賠15萬元

更多熱門

相關新聞

南消辦理候選人競選總部救災規劃

南消辦理候選人競選總部救災規劃

2022年選舉投票日將近，台南市消防局第四大隊前往轄區各候選人競選總部，實施災害搶救動線及救災水源現地勘查，並向各競選總部服務人員宣導有關疏散、滅火等知識，以因應可能發生之人群聚集而生的意外災害。

南消高樓層火災實兵演練提升救災安全

南消高樓層火災實兵演練提升救災安全

南韓校園流行「梨泰院遊戲」！擠壓瘦小同學取樂

南韓校園流行「梨泰院遊戲」！擠壓瘦小同學取樂

台南安衛家族有一套

台南安衛家族有一套

台南在地企業捐贈滅火毯及救災器材

台南在地企業捐贈滅火毯及救災器材

關鍵字：

南科救災撇步防災

讀者迴響

熱門新聞

大S千萬床墊被送回S Hotel！飯店證實

張蘭怒控大小S天天吸毒！「讓法庭拉她們去驗血」

大S動怒了！臉書「1句話」警告汪小菲

冬天來了！首波冷氣團恐報到　估台北13℃↓

「壯男宰殺大S床墊」畫面曝光　網看傻：一路好走

快訊／汪小菲發聲「要燒毀床墊」！

即／台南市議員候選人宣傳車事故　女騎士傷重不治亡

熊熊驚爆「女藝人接S當傳播妹」

重機男追撞計程車慘死　父要求運將道歉

汪小菲會氣死！床墊銷毀「品牌回應了」

節儉女15年存逾500萬！領錢卻被告知餘額為0

汪小菲千萬床墊沒了！割爛送回收場

鳳梨崩潰嗆梅西！PO螢幕碎裂照：腦中全是人生跑馬燈

具俊曄IG慘遭「4語言」出征！

全聯黑五來了！限時3天黑品買1送1

更多

最夯影音

更多
張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光

張蘭開撕大S！公開「罵S媽語音」　汪小菲狠戳...具俊曄護妻反應曝光
頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

頑童高雄合體嗨唱《辣台妹》　瘦子告白粉絲：是我的驕傲

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

妹子買綠豆湯驚見蟑螂！　爆氣飆台語：此生不再喝

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

失聯7個月躲離島減肥　狂瘦63公斤親友驚呆！

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

萌娃見剃掉鬍子的爸爸　張嘴驚呆20秒：你誰？

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面