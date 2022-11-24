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有效提升潛水救援安全　南消潛水人員配發公共安全潛水裝備

▲台南市消防局於23至25日分三梯次，在成功大學戶外游泳池，辦理教育訓練暨潛水人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局於23至25日分三梯次，在成功大學戶外游泳池，辦理教育訓練暨潛水人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局採購公共安全潛水相關裝備器材，於11月份完成驗收及配發，並於23至25日分三梯次，在成功大學戶外游泳池，辦理教育訓練暨潛水人員複訓。

▲台南市消防局於23至25日分三梯次，在成功大學戶外游泳池，辦理教育訓練暨潛水人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局指出，這次配發並進行訓練之人員共計有71位，未來將有效提升人員執勤的安全，另也特別感謝林易瑩議員於議會時，所提出之建議，並在市長的認同及全力支持下，同意使用市府第二預金414萬元來進行購置，讓消防人員的潛水裝備更加升級，讓水域的救援工作更加順遂。

▲台南市消防局於23至25日分三梯次，在成功大學戶外游泳池，辦理教育訓練暨潛水人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

由於水域的救援任務，存在居多不確定風險及突發狀況，而消防人員雖非專業潛水作業單位，但也一直積極強化人員的公共安全潛水觀念及救援方式，並導入潛水相關安全裝備器材，以提供救援人員的安全性，而這次採購之裝備如：全罩式面鏡，最大好處是讓潛水人員於水中搜救不慎失去意識時，仍可持續供氣增加存活率，而水中通訊設備，讓潛水人員與岸上人員保持通話，了解水下狀況，另備援氣瓶組，讓潛水人員在氣源發生問題時，可立即替換備用氣源，這些完善且安全的裝備器材，讓消防人員未來能夠更專心的執行潛水救援任務。

▲台南市消防局於23至25日分三梯次，在成功大學戶外游泳池，辦理教育訓練暨潛水人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，消防人員在執勤水域搶救時，本身的安全防護也需要特別重視，消防局近年來除了加強公共安全潛水技能及觀念，並再購入公安潛水相關裝備，一方面提升了專業技能，也同時保障潛水同仁的執勤安全，並讓民眾生命財產更多一層保障。

▲台南市消防局於23至25日分三梯次，在成功大學戶外游泳池，辦理教育訓練暨潛水人員複訓。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，消防人員執勤的安全性，不容輕忽，完善的裝備讓潛水人員在面對不明水域環境時，能更有保障，而在裝備器材的充實外，消防局對於人員的訓練更是特別重視，透過潛水教官團持續教育訓練與技能精進，讓潛水救援的安全觀念深植人員心中，進而保障人員執勤上安全。

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