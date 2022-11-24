南消實地煙霧測試　海安路地下停車場汽車火災排煙問題有解

▲台南市消防局第六大隊，為強化海安地下停車場火災應變作業，針對汽車火警產生大量濃煙無法有效排出之問題，提出解決方案並實地驗證，特進行實地煙霧測試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第六大隊，為強化海安地下停車場火災應變作業，針對汽車火警產生大量濃煙無法有效排出之問題，提出解決方案並實地驗證，特於24日上午10點於海安路地下停車場實地煙霧測試，藉由場所通風換氣之設備測試排煙作業之可行性。

有關海安路地下停車場依法檢討免設置消防排煙設備，惟消防人員於搶救過程中仍面臨大量濃煙蓄積、作業視線不良等難題，除探討使用傳統之排煙車負壓排煙及正壓排煙機作業外，探討利用地下停車場之通風換氣設備來進行排煙之構想，並利用施放煙霧彈方式實際測試，測試結果實屬可行，排煙之管道出口亦在海安路中央人行道空曠處，落實區域管制後將無延燒之問題。

台南市消防局第六大隊為了強化「海安路地下停車場」災害搶救問題，除了每年兩次辦理場勘查外，今年陸續增加同頻中繼機、同軸洩波電纜中繼站及Poc網路無線電供現場消防搶救人員運用，使通訊無死角；另亦協調統一地下空間無線電頻道，解決以往消防人員進出不同無線電中繼設備涵蓋範圍，需手動調整無線電頻道之問題。

消防局第六大隊邱淵明大隊長指出，台南市轄區海安路商圈「海安路地下停車場」B1及B2地下兩層，總計設置1041停車格位，直通樓梯23座、電梯4座提供附近商圈及例假日外來觀光客停車使用，平日使用率接近7-8成，又有電動車充電椿，萬一發生汽車火警，對於置身地下停車場的民眾及現場搶救的消防人員，可以說相當危險，第六大隊除了加強大隊幕僚救災通訊輔助、排煙作業探討外，亦利用該停車空間的防火區劃(防火鐵捲門)來做救災分區作業及利用相鄰區域之通風換氣設備來送風加壓，有效減少濃煙向其他區域擴散之情形。

消防局長李明峯表示，消防人員進入地下空間搶救其困難度本來就很高，如果加上通訊又不良，危險程度提升，對於消防人員生命就會造成威脅，所以探討測試藉由運用現場的各項設備設施來有效降低火災的危險性，同時提升救災現場無線電通訊品質，更可讓我們消防人員得到多一層安全的保障。