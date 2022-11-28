農曆春節前「蛋價」有解？　陳吉仲：窮盡一切穩定價格　

▲農委會主委陳吉仲強調會窮盡一切手段穩定蛋價與飼料價格。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價從今年初開始漲價，始終居高不下，眼見農曆春節將至，蛋價與供應量是否會回穩？農委會主委陳吉仲今（28）回應，目前每日產蛋量足夠國人所需，而飼料價格已經回穩，加上積極提升國內雞蛋畜牧場的產蛋率，「會窮盡一切手段穩定價格」。

立法院經濟委員會今天（28日）審查112年度中央政府總預算案附屬單位預算關於農委會主管的農業基金，主委陳吉仲到場備質詢。會前針對媒體詢問，農曆春節將至，蛋價能居高不下，農委會如何因應。

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陳吉仲回應，目前每天提供的雞蛋供應數量從3月的10萬8千箱，現在達12萬箱，1箱有200顆，等於2400萬顆，供應量絕對充足，其次，飼料價格已經不會再持續上漲，有回穩趨勢，加上產蛋率已從6成多提升到7成2，只要產蛋率提升、成本下降，透過產銷供需，價格有機會回穩。

陳吉仲並強調，會窮盡一切方法穩定所有價格，包括目前飼料營業稅減免至12月，會持續向行政院申請，也釋放所有舊米當飼料米，現在種植的青割玉米、硬質玉米也超過3萬公頃，明年將邁向5萬公頃，會窮盡一切手段來穩定所有的價格。