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婦買台鐵站票「猛頂阿公椅背」！列車長勸說被嗆　她教1招反擊

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲婦人用腳猛撞椅背。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者朱祖儀／綜合報導

搭火車應該要注意自己的音量和行為，不要造成別人的困擾。一名女網友表示，日前搭車的時候，發現旁邊一名中年婦人站在座椅後方，手卻直接放在椅子上面，膝蓋還一直猛撞，就算列車長出面阻止也沒用，讓她看了相當不滿，表示「如果是我就把椅背調最低」。文章曝光後掀起討論。

原PO在臉書「爆怨公社」發文狠酸，「這中年婦女真的是超級有水準的」，原來是有一名綁馬尾的婦人買了台鐵站票，站在一名阿公的座椅後方。但她拿出手機玩遊戲時，完全不顧阿公的感受，就直接把手撐在椅子後面，導致阿公的頭無法靠在座位上，只好請出列車長協助處理。

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未料列車長前來勸阻，女子不僅不理會，還生氣回嗆「後面這邊又不是你買的位子」，隨後開始用膝蓋猛撞椅背，不停干擾阿公，讓原PO看了相當生氣，決定將該畫面拍下來PO網，並說「要是我，我就把椅背調最低，看妳怎麼站」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示「沒家教的行為」、「阿公的頭，不敢往後靠，坐姿好挺太辛苦了」、「阿公脾氣太好了，如果是我直接椅子壓到底，碰到我，她就慘了」、「往後一直躺，看她膝蓋硬還是椅子硬」、「前面如果不是老人家，看她敢不敢」、「欺負老人家欸，太超過了」、「坐火車真的最討厭遇到這種沒水準的人」。

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