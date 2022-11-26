陸首輛自製「齒軌」雙制「登山列車」出廠　四川都四鐵路率先運行

▲大陸首輛自製「齒軌」雙制列車出廠。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸首輛具有完整智慧產權的自製「齒軌」雙制列車24日在四川資陽出廠，將在大陸境內首條齒軌鐵路「都四鐵路」，都江堰至四姑娘山之間運行。這輛智慧化列車使用北斗／5G物聯網自動駕駛、自動保護、運營大數據存儲智能分析等技術，外觀採用參數化設計燈組，車內門區和車輛內客室分別設置智慧顯示屏，透過科技為出行護航。

《央視》報導，「都四」線路預計首段2023年底開通運營，2026年全線通車，建成後，遊客們可在都江堰站直接換乘此款齒軌列車前往四姑娘山景區旅遊，兩地出行時間將由原來的5小時縮短至2小時。

公開資訊顯示，該列車採用「輪軌+齒軌」雙制式的牽引模式，在輪軌段最高運行速度可達時速120km，在齒軌段最高運行速度則是時速40km。此外，列車採用4節編組，載客數為145人，分為豪華VIP家庭式包廂、豪華觀光卡座區、普通座區等三種座位區。

齒軌列車是用於登山鐵路的新型軌道交通車輛，透過在車輛走行部配備一個或多個齒輪的方式，列車在爬坡時與安裝於軌道中間的齒條嚙合，借助齒輪齒條的咬合力穩步行進，最高可在480‰的坡道上安全行駛。