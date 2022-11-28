上海民眾湧上街「白紙革命」！　網友拍到街頭出現「防暴車」

▲網傳上海街頭出現大批防暴車。（圖／翻攝自推特）

大陸中心／綜合報導

新疆烏魯木齊因過度防疫釀高樓火災10死9傷引爆民憤，大陸各地掀起「白紙革命」抗議浪潮，抗議從原先的聲援烏魯木齊，演變為高喊自由民主。上海烏魯木齊路已經連兩天出現大量群眾示威，之後遭到警方強力清場。推特網友爆料，有人拍到上海街頭驚現多輛「防暴車」。

推特網友「李老師不是你老師」表示，上海有網友拍攝到上海街頭出現載有大量寫著AU字樣白色防暴車的拖板車。

▼上海民眾聚集在烏魯木齊路。（圖／路透社）



烏魯木齊火災事件引發多個大城市示威抗議，上海之外，包括北京、武漢、成都也有示威人群聚集，向警方要求自由與人權。北京、南京、西安等大陸多間大學也出現學生掀起抗議活動。

上海市民26日晚間自發聚集在烏魯木齊中路哀悼罹難者，當天深夜開始，聚集的民眾漸漸增加，不少人開始高喊「新疆解封」、「全國解封」、「不要核酸，要自由」等口號。而當地政府居然連夜拆除「烏魯木齊中路」路牌，想移除現場抗議活動的「象徵」，遭網友反諷「上海政府移除烏魯木齊中路的路牌，真是大智慧啊，佩服」。