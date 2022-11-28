「白紙革命」延燒！學者指台灣選舉觸動陸民眾　曝示威可能結局

▲北京民眾舉白紙表達對嚴格防疫政策的不滿。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／台北報導

大陸多地民眾因不滿嚴格防疫，走上街頭表達不滿。對此，多名台灣學者今（28）日出席兩岸暨港澳關係前瞻座談會時指出，剛剛落幕的九合一選舉，在一定程度上觸動了大陸民眾，不過此波示威「串連性」較低，而地方政府會成為代罪羔羊。

▲蔡文軒發表觀點。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於大陸抗議浪潮，中央研究院政治學研究所研究員蔡文軒直言「很驚訝」，過去中共採取軟硬兼施、智慧城市、網格化管理、社會信用體系等方式維穩，然而如今出現「體制超載」情況，體現民眾在嚴格的封控下「憋太久」。

蔡文軒接著指出，台灣民主選舉的進行，體現台灣民眾可以用選票解釋防疫最終成績單，這提供大陸民眾「比較兩種制度」的思考空間，包括大陸國家主席習近平第三任期執政的正確性、共產黨內是否有糾偏機制等，「我覺得這是台灣給大陸最直接的對照點。」

淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南亦認為，在防疫階段台灣能舉行大規模選舉活動，生活走向正常化，對大陸封控政策起到宣導上的「負作用」。

▲洪耀南接受採訪 。（圖／記者蔡儀潔攝）

對於這場「白紙革命」走向如何，洪耀南表示，這場運動還會持續一段時間，並且愈演愈烈，從過去經驗來看，若鎮壓成本較低，中共會選擇武力鎮壓，不過成本高就會採取妥協。

洪耀南接著指出，目前北京中央已經實施「優化防疫20條」，是地方在執行層面層層加碼，因此武力鎮壓可能性低，反而會加速防疫放寬，地方政府會成為此次風波的「代罪羔羊」。

蔡文軒認為，此次抗議浪潮只涉及民生不便，反應目前社會維穩機制超載，相較於過去的示威比較好解決，且目前現有證據顯示，後續「地方串連」可能性低。