何志偉稱被逼當眾道歉　同黨劉耀仁怒揭內幕：你最難相處

記者黃翊婷／綜合報導

今年的九合一大選，民進黨在21個縣市中只拿下5個，黨內人士紛紛開始檢討。民進黨立委何志偉在節目上痛批，陳時中競選團隊讓黑道、殺人犯進入核心，自己曾被逼到當眾道歉，一度還說到哽咽。同黨籍台北市議員劉耀仁昨日（27日）深夜在臉書PO文回嗆，直指何志偉才是最難相處的人，「閉上你的鳥嘴」。

▲何志偉自稱，曾被黑道背景人士逼迫在中常會上道歉。（圖／翻攝自《雅琴看世界》）

何志偉聲稱，陳時中是輸給「決策小圈圈」，並點名英系要角洪耀福、洪耀南、黃承國等人，「黑道直接進入競選決策圈」；他日前還在政論節目《雅琴看世界》上表示，自己曾在中常會上被一位有黑道背景的人，逼得在現場向大家道歉，「這一場選舉往下看，只會越來越恐怖，會很恐怖」，黨內也不必找戰犯，但是該離開的人就該離開，不能繼續待著，因為這些人只會慣性犯錯以及不斷傷害大家。

節目公開之後，掀起各界關注。洪耀福27日透過臉書發文反批，「講這些似是而非的故事，傷害競選團隊，傷害陳時中，你才是民進黨的敗類！」何志偉則回嗆，「公道自在人心，內行人不要講外行話！誰有權力安排陳時中行程？」

▲劉耀仁在臉書PO文開轟何志偉。（圖／翻攝自Facebook／劉耀仁，下同。）

對此，連任成功的台北市議員劉耀仁27日深夜也忍不住在臉書PO文，強調敗選應該是全黨共同承擔，這才是民進黨的優良黨格，「何志偉不必急著找戰犯為自己該承擔的部分卸責，是男人就和黨公職一樣，一起把嘴巴閉起來接受指教，痛定思痛，虛心改進。」

接著，劉耀仁話鋒一轉，痛批何志偉不應該透過傷害黨來增加自己的聲量，何在議會時期無數次自私傷害同仁，大家都還銘記在心，「當時黨團會議你當面被王世堅同志痛批的事，你忘記了嗎？你的放冷箭在議場被莊瑞雄幹譙，你忘了嗎？你當立委了還是死性不改，為了自身一己私利傷害黨、傷害同志都不手軟。曾聽說你立志選台北市長，勸你卡早睡卡有眠（早點睡比較有精神），全台北市最有私心、最有心機、最擅長政治算計、最難相處的就是你何志偉，閉上你的鳥嘴。」

而對於劉耀仁的指控，何志偉目前尚未做出回應，他的臉書最新PO文仍停留在25日。

▼劉耀仁臉書全文。