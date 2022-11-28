韓國瑜魔咒重演？誰選2024　「她」態度成關鍵

▲連任台中市長成功的盧秀燕站穩藍營A咖角色，未來挺誰選總統，成為黨內重要指標。



圖文／鏡週刊

一位前國民黨務高層表示，以黨主席朱立倫的學經歷及背景，當然有參選總統的資格，且此次選舉結果也證實，朱是有實力穩定藍營賽局的人，但問題是朱的政治能量已被消耗太多次，包括從2016年的「換柱」到2019年的總統初選落敗，「接下來朱要不要參選2024，想必不會馬上就表態，可能會先觀望侯友宜的出場方案，再做最後的決定。」

親朱人士則表示，朱目前最大的目標是團結黨內，再力拚接下來的立委補選及嘉義市長選舉，目前沒做任何個人的政治生涯規劃；至於2024年藍營總統人選，朱身為黨主席，會以國民黨勝選為優先考量，「不會排除黨內任何人參選的可能性。」

黨內人士認為，無論是新北市長侯友宜或朱立倫誰出場，都可能造成藍營初選裂痕，雖然目前2人都未表態，但各自有各自的問題，「像是朱的民意基礎看不出來還剩多少，侯的部分則是黨內不願再看到韓國瑜落跑事件重演。」若2人不願取得共識或放下身段整合，國民黨勢必會再走向分裂的局面。

「這次侯友宜以輾壓之勢大勝，雖然是第2屆連任，但若是中途落跑，還是有可能重蹈當年韓國瑜落跑市長的覆轍。」一位挺朱民代指出，不可否認侯是現階段黨內呼聲高的總統人選，但當年韓流大起大落，全因前高雄市長韓國瑜上任沒多久就跑去選總統，才引起民意這麼大的反撲，「期待越深，傷害越大，最後淪落到被罷免的結局。」

▼挺朱派以韓國瑜當年「被動參選」黨內總統初選的結果為例，認為國民黨不該再重蹈覆徹。圖為韓此次選舉輔選台南市長候選人謝龍介。



該名民代認為，侯現在首要的任務，除了必須思考出場方案外，也要評估這次新北市民對他投出超越對手林佳龍45萬票的大勝結果，究竟是反民進黨的情緒被掀起，還是對他參選總統的信任投票？若他要無後顧之憂參選總統，選前就應將這場選舉定調為「支持侯選總統」的信任投票，但侯並沒有這麼做，「加上韓國瑜當時參與黨內初選的結果來說，『被動參選』在國民黨已經沒有可能性」，若侯不表態、出場方案也難解，就是他的最大困境。

黨內人士認為，國民黨若上演朱、侯之爭，必定會再度傷害黨的團結，在此情勢下，各地諸侯對藍營2024年總統人選的意向，勢必成為關鍵指標；而排除侯若要自己上場，以及6都中新上任的台北市蔣萬安、桃園市張善政，眼下最有政治能量及最具分量者，莫過於連任台中市長的盧秀燕，她的意見及未來角色，必定成為各路人馬高度關注的焦點。

一位盧市府高層表示，盧秀燕的性格向來都是與人為善，不會選邊站，「接下來一定是扮演整合黨內的角色，不會是策動者的角色。」若要談到盧對藍營未來的想法，那就是她會著重在人才的培育，盼台中市能成為藍營人才的出產地，促進黨的發展。

至於另一位藍營重要意見領袖韓國瑜的動向如何？黨內人士指出，韓這次雖重出江湖輔選，但人氣已降溫，不過，他在深藍地區仍深受支持者喜愛，黨內的政治能量依舊不容小覷，未來他要支持誰競選2024年總統，或是再次親自出馬？都牽動藍營的布局。



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