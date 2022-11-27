桃園市議會藍綠皆未過半　議長選戰10席無黨籍成關鍵

▲2022桃園市議員選戰，凌濤於桃園區得票拿第一。（圖／擷取自凌濤臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選舉，應選63席次，其中區域市議員應選56席；平原和山原共7席，26日選舉揭曉。國民黨提名36席、當選29席；民進黨提名31席，當選24席，藍、綠兩黨當選議員皆未過半；因此，甫當選的10席無黨籍市議員，將成二階段議長選戰中，勝出的關鍵性選票。

其中，在這次市議員選戰中，14個選區中各以高票拔頭籌者，多半年紀輕、學歷佳、知名度高且政黨色彩鮮明，如國民黨桃園區新人凌濤、蘆竹區張桂綿、平鎮區黃敬平，以及民進黨龜山區陳雅倫、八德區呂林小鳳、中壢區彭俊豪等市議員當選人，展現桃園選民期待新議員有更多新氣象。各選區市議員當選人及得票數分別如下：

▲彭俊豪於中壢區得票拿第一。（圖／擷取自彭俊豪臉書）



第1選區(桃園區12席、得票數)：凌濤(國、21,987)、詹江村(國、15,825)、黃瓊慧(民、15,325)、余信憲(民、12,877)、陳美梅(國、11,725)、林政賢(國、11,695)、黃婉如(國、11,343)、李光達(民、11,333)、李曉鐘(國、11,145)、于北辰(無、10,781)、張碩芳(國、9,262)、黃家齊(民、8,706)。

第2選區(龜山區4席、得票數)：陳雅倫(民、15,586)、李宗豪(民、13,605)、孫韻璇(國、12,966)、牛煦庭(無、12,541)。

第3選區(八德區5席、得票數)：呂林小鳳(民、13,757)、朱珍瑤(國、12,872)、楊朝偉(國、11,571)、段樹文(無、11,436)、許家睿(民、10,874)。

第4選區(蘆竹區4席、得票數)：張桂綿(國、14,599)、錢龍(國、13,157)、許清順(民、12,281)、劉勝全(民、12,018)。

第5選區(大園區2席、得票數)：徐其萬(國、20,317)、游吾和(民、14,232)。

第6選區(大溪、復興區2席、得票數)：李柏坊(國、21,789)、陳治文(民、18,380)。

第7選區(中壢區11席、得票數)：彭俊豪(民、21,667)、邱奕勝(國、18,129)、魏筠(民、16,042)、梁為超(國、12,597)、葉明月(國、12,066)、謝美英(無、11,757)、吳嘉和(國、10,546)、劉曾玉春(無、10,382)、張曉昀(民、10359)、黃崇真(民、9,660)、徐景文(民、9,647)。



第8選區(平鎮區6席、得票數)：黃敬平(國、19409)、舒翠玲(國、15,047)、王珮毓(民、14,780)、陳韋曄(國、12,863)、劉仁照(民、10,545)、楊家俍(民、10,127)。

第9選區(楊梅區4席、得票數)：涂權吉(國、19,658)、周玉琴(國、15,346)、鄭淑方(民、14,695)、李家興(無、11,356)。

第10選區(龍潭區3席、得票數)：張肇良(民、14,672)、劉熒隆(國、14,307)、徐玉樹(國、13,282)。

第11選區(新屋區1席、得票數)：陳睿生(民、13,162)。

第12選區(觀音區2席、得票數)：許更生 (無、10,276)、吳進昌(國、7,286)。

第13選區(平地原民4席、得票數)：楊進福(無、2,847)、林志強(民、2,797)、王仙蓮(國、2,791)、張秀菊(無、2,260)。

第14選區(山地原民3席、得票數)：簡志偉(國、3,337)、陳瑛(國、2,613)、蘇偉恩(無、1758)。