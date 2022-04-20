2022桃園市議員選戰　國民黨八德區初選民調張碩芬、楊朝偉出線

▲2022桃園市議員選戰，國民黨八德區初選民調張碩芬(右三)、楊朝偉（左一)出線。（圖／桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選戰，國民黨八德區市議員初選，20日發布民調結果，由前八德市代張碩芬、前議員楊朝偉出線。國民黨桃園市黨部表示，八德區共提名3席，除了現任市議員朱珍瑤經評鑑優先獲得提名外，總共有5人角逐2席提名，競爭激烈，民調結果出爐後，初選落敗的3人向勝出的二人道賀，表現君子風度。

國民黨桃園市黨部今天發布桃園市八德區市議員初選民調結果表示，負責的艾普羅及聯合報兩家民調公司，已於4月17日至4月19日，每天下午6點半到晚上10點作全民調。民調結果由張碩芬63.967%（含新人加權）奪冠、楊朝偉38.389%（含新人加權）居次，兩人支持率分居前兩名因而勝出，提名人選與民調結果，將送桃園市委員會通過後，報請中央核定公布。

國民黨八德區市議員初選，共有6人登記，提名3席，其中現任市議員朱珍瑤已獲評鑑委員推薦，並經桃園市委員會通過，送黨中央核定中，其餘兩席由賴立竹、張碩芬、古俊庭、趙宏勳、楊朝偉5人爭取2席提名。

國民黨在桃園13個選區當中，僅桃園、龜山、八德要辦初選。在八德區後，接下來龜山區將在4月24日到26日進行3天民調，3位擬參選人包括精忠里長孫韻璇、大同里長林明義、龜山國際同濟會創會理事黃偉群等要搶2席。另外，桃園區將在4月29到5月1日進行3天民調，3位擬參選人包括國民黨文傳會前主委凌濤、八德前議員劉茂群女兒張碩芳、前議長吳振寰兒子吳家靖等要搶2席。