　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2022桃園市議員選戰　國民黨八德區初選民調張碩芬、楊朝偉出線

▲2022桃園市議員選戰，國民黨八德區初選民調張碩芬、楊朝偉出線。（圖／桃園市黨部提供）

▲2022桃園市議員選戰，國民黨八德區初選民調張碩芬(右三)、楊朝偉（左一)出線。（圖／桃園市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選戰，國民黨八德區市議員初選，20日發布民調結果，由前八德市代張碩芬、前議員楊朝偉出線。國民黨桃園市黨部表示，八德區共提名3席，除了現任市議員朱珍瑤經評鑑優先獲得提名外，總共有5人角逐2席提名，競爭激烈，民調結果出爐後，初選落敗的3人向勝出的二人道賀，表現君子風度。

國民黨桃園市黨部今天發布桃園市八德區市議員初選民調結果表示，負責的艾普羅及聯合報兩家民調公司，已於4月17日至4月19日，每天下午6點半到晚上10點作全民調。民調結果由張碩芬63.967%（含新人加權）奪冠、楊朝偉38.389%（含新人加權）居次，兩人支持率分居前兩名因而勝出，提名人選與民調結果，將送桃園市委員會通過後，報請中央核定公布。

國民黨八德區市議員初選，共有6人登記，提名3席，其中現任市議員朱珍瑤已獲評鑑委員推薦，並經桃園市委員會通過，送黨中央核定中，其餘兩席由賴立竹、張碩芬、古俊庭、趙宏勳、楊朝偉5人爭取2席提名。

國民黨在桃園13個選區當中，僅桃園、龜山、八德要辦初選。在八德區後，接下來龜山區將在4月24日到26日進行3天民調，3位擬參選人包括精忠里長孫韻璇、大同里長林明義、龜山國際同濟會創會理事黃偉群等要搶2席。另外，桃園區將在4月29到5月1日進行3天民調，3位擬參選人包括國民黨文傳會前主委凌濤、八德前議員劉茂群女兒張碩芳、前議長吳振寰兒子吳家靖等要搶2席。

►這咖「德國製鐵鍋」讓你一秒變神廚！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
華視誤報「新北遭共軍導彈擊中」　NCC：最重罰200萬
外送物資、藥品進社區　陳時中：管委會拒協助將開罰
「防疫補償金」每天領1千元！　3條件曝
本土疫情暴增　陳時中：疫調縮短為2天
快訊／現在還不是最高！　陳時中：月底有可能單日破萬例
竹縣+23！2歲女童至8旬嬤都確診　36足跡公布
「密切接觸者的接觸者」怎麼辦？　1圖秒看懂
快訊／台鐵5／1沒人上班開火車　宣布「退票免手續費」
放寬居家照護、居隔居檢就醫　緊急狀況「可自行前往」
快訊／本土暴增2386例　陳時中示警：疫情會大規模展開
快訊／中重症+9人！　女重症進加護呼吸器救治中
快訊／本土+2386「分佈21縣市」　新北822例最多
快訊／本土狂飆2386例！　再創紀錄
LIVE／本土確診傳飆破2千　陳時中最新說明
確診怎麼辦？　北市「居家治療」SOP曝光
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

華視新聞出包「共軍導彈擊中」　NCC收到7民眾檢舉，最重罰200萬

防2歲童憾事重演　黃珊珊：已要求北市府不得拒絕任何緊急救護

4400萬豪宅等到罷免案後才補報？　林昶佐解釋了

索羅門中國正式簽安全協議　外交部關切：恐威脅區域穩定

等「1個人」橫空出世？他曝藍營桃園選戰3狀況　「這局越來越難」

快訊／國民黨提名楊鎮浯「連任金門縣長」　獲陳玉珍力挺

確診怎麼辦？北市「居家照護」SOP曝光　專人送藥、關懷包、倒垃圾

1／8學生在家上課！北市99校停課「國小佔45間」　4.6萬師生受波及

華視誤播新北市遭共軍導彈擊中　邱國正坦言：看到時很訝異

史上最大變革《菸害防制法》　學者警示：黑市、水貨交易恐加劇

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

林瑞陽、張庭96套房產遭查封！　總市價79億…公司傳銷違法

和老公差30歲遭酸「為了錢」　妻霸氣回：女人價值自己創造

李燕「打三劑疫苗」仍確診！親曝身體狀況　粿粿老公范姜彥豐確診...她懷孕急做PCR

重機男時速142噴1萬2千元！　他實測質疑「區間測速出包」

戲精柴想吃零食到廁所假蹲　媽被騙傻眼：妳根本沒尿！

華視新聞出包「共軍導彈擊中」　NCC收到7民眾檢舉，最重罰200萬

防2歲童憾事重演　黃珊珊：已要求北市府不得拒絕任何緊急救護

4400萬豪宅等到罷免案後才補報？　林昶佐解釋了

索羅門中國正式簽安全協議　外交部關切：恐威脅區域穩定

等「1個人」橫空出世？他曝藍營桃園選戰3狀況　「這局越來越難」

快訊／國民黨提名楊鎮浯「連任金門縣長」　獲陳玉珍力挺

確診怎麼辦？北市「居家照護」SOP曝光　專人送藥、關懷包、倒垃圾

1／8學生在家上課！北市99校停課「國小佔45間」　4.6萬師生受波及

華視誤播新北市遭共軍導彈擊中　邱國正坦言：看到時很訝異

史上最大變革《菸害防制法》　學者警示：黑市、水貨交易恐加劇

月初才+104例「20號已破2300例」炸太快！他1點怕了：沒準備好

華視新聞出包「共軍導彈擊中」　NCC收到7民眾檢舉，最重罰200萬

日本驅逐俄8外交官！今包機離境　待在使館卻「負責情蒐」全被爆

不斷更新／確診者居家照護啟動　各縣市做法一次看

台東+21！成功地區活動者佔12例　全縣3國小2國中停課

未來進學校也要打3劑！陳時中：生活不想受限就打好打滿

姓「商」！女大生怨「常被聽錯」惹誤會　網加碼列「這些」特殊姓氏

防2歲童憾事重演　黃珊珊：已要求北市府不得拒絕任何緊急救護

13歲夏恩正式簽進SM娛樂！　出道前即有520萬粉絲

元元穿睡衣「胸前釦子突爆開」！　意外走光崩潰尖叫：這能播嗎

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

政治熱門新聞

病逝童家長控衛生所沒人接電話　侯友宜：同仁接到哭

陳時中今喊「自主應變」　她諷：政府只報數？

柯文哲宣布：北市明起「確診者全部居家治療」

史上最大變革《菸害防制法》　學者警示：黑市、水貨交易恐加劇

立院三讀 種大麻供自用視情節處1到7年徒刑

陳時中「市長競選團隊」成員曝光！　扮母雞助陣「焦糖哥哥」

快訊／北市居家照護全面啟動　垃圾10天幫倒2次、提供寵物就醫協助

北市「居家照護」SOP曝光

快訊／北市曝8確診足跡！

快訊／新北2歲重症童搶救6天不治　侯友宜哽咽證實

電動自行車更名　三讀投保強制汽車責任險

新北「居家照護」流程一次看　24小時送藥、虛擬病房、心理諮商

本土暴增！快篩陽性「1922打不通」　蔣萬安：別讓民眾求助無門

一張圖看中和2歲童後送　卓冠廷爆：消防局幫撥衛生局也不通

更多熱門

相關新聞

電視名人陪掃街　張碩芳拚桃初選

電視名人陪掃街　張碩芳拚桃初選

2022桃園市議員選戰，國民黨桃園區市議員參選人張碩芳，爭取黨提名出線，17日分別由電視政論節目名嘴的桃園市議員黃敬平、孫文學校校長張亞中陪同，於桃園區大小市場掃街，爭取民眾支持。民眾看到電視名人和知名校長現身，紛紛比讚手勢，並為張碩芳加油，同時要求和電視名人與張校長合照，氣氛溫馨。

三強鼎立誰勝出？　民進黨屏東初選民調結果今揭曉

三強鼎立誰勝出？　民進黨屏東初選民調結果今揭曉

「勇敢媽咪後援會」　力挺張碩芳參選桃園市議員

「勇敢媽咪後援會」　力挺張碩芳參選桃園市議員

「鄭家軍」王珮毓　2022參選平鎮議員

「鄭家軍」王珮毓　2022參選平鎮議員

2022桃園市議員選戰　昔「桃園市長」不參選

2022桃園市議員選戰　昔「桃園市長」不參選

關鍵字：

2022桃園市議員選戰國民黨八德區初選民調張碩芬楊朝偉

讀者迴響

熱門新聞

「陳時中大失職！」　他見一件事心寒了

孫瑩瑩熱戀保時捷嫩男！一上車就超猴急

快訊／今日本土狂燒2386例　另增95境外

買豪華新大樓「鄰居全是8年級生」！他崩潰了

男童自帶2陰莖　醫聽1句話果斷切掉大的

連5天破千！專家點名3類人別玩了　估120天達共存

團購球鞋被爆是假貨…破百名網紅道歉　廠商發聲明了！

誤報「新北市遭共軍導彈擊中」　華視道歉

破百名網紅「開團購賣假球鞋」集體道歉！受害者分2派怒了

YT頻道挑戰「沙拉油環島一圈」！

李燕確診直播「聲音沙啞」　無奈嘆：真的沒想到！

「算命師說他以後是殺人犯」　媽揪友揍3歲兒

快訊／38歲宣宣試管懷孕成功！

傳本土破2300例！陳時中突告假立院

威力彩連18槓！明飆8.8億　4星座、4生肖中了就耍廢

更多

最夯影音

更多
警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？

警深夜執勤低頭「打手遊」　民眾錄影嗆：玩得爽嗎？
李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

李妍瑾確診抱怨防疫旅館2人1室　怒譙：又不是犯人..再怨「晚餐像廚餘」

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

路口讓行人...小黃按2聲喇叭　台北男決定不忍了怒吼：叭X小

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

噁！殺蟲劑噴進洗手台溢水孔　蟑螂家族竄出「全員逃走中」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面