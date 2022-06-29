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未獲提名戰桃園市長　藍營黨中央徵召呂玉玲之子陳韋曄參選市議員

▲藍營徵召呂玉玲之子陳韋曄參選市議員。（圖／市黨部提供）

▲藍營徵召呂玉玲之子陳韋曄(右)參選市議員。（圖／市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選戰，國民黨黨中央29日通過徵召青工會總會長陳韋曄，參選平鎮區市議員。陳韋曄的父親是現任市議員陳萬得、母親爭取參選2022市長選舉，未獲黨提名的立委呂玉玲。平鎮選區應選市議員6席，原藍、綠各提名3席，加上民眾黨提名1席，以及多名無黨籍人士參選，今再加上藍營徵召的陳韋曄，選戰更加激烈。

國民黨桃園市黨部表示，桃園市議員選舉第二梯次輔選方式暨名單，由中央選舉提名委員會通過，核定第八選區徵召陳韋曄同志參選。

▲藍營徵召呂玉玲之子陳韋曄參選市議員。（圖／市黨部提供）

陳韋曄現年33歲，為中原大學企業管理系碩士畢業。黨政資歷豐富，除了立委呂玉玲、市議員陳萬得服務處助理外，現職為第26屆桃園市青年志工服務協會總會長、國民黨桃園市黨部副主委、國民黨黃復興黨部黃國園委員會委員、第13屆全國青年工作委員會北區副秘書長、救國團平鎮區團委會副會長。

平鎮區市議員選舉應選6席，現任市議員莊玉輝和陳萬得不再參選，因此藍營有現任舒翠玲、黃敬平及新人陳羽凡3人獲提名；民進黨提名現任楊家俍、劉仁照及新人王珮毓3人，民眾黨提名新人曾妍潔，若加上多名新人表態參加，年底將形成8到10人搶6席激烈競爭局面。

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