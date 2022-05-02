2022桃園市議員選戰　國民黨桃園區初選民調凌濤、張碩芳勝出

▲國民黨桃園區市議員初選民調公布，參選人凌濤、張碩芳、吳家靖3人（由左至右）皆到場。（圖／市黨部提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選戰，國民黨桃園區市議員新人初選，共有凌濤、張碩芳、吳家靖登記參選，經3天民調，今（2日）在選監小組及參選人全程見證下公布初選民調結果，由凌濤、張碩芳二人勝出，將送桃園市委員會審核後，提報中央選策會核定提名。

國民黨桃園市黨部表示，第一選區（桃園區）市議員國民黨提名7席，本屆議員除了萬美玲選上立委、蘇家明決定不參選外，現任市議員李曉鐘、黃婉如、林政賢、詹江村、陳美梅5人已獲市黨部評鑑委員推薦，因此有凌濤、張碩芳、吳家靖3名新人登記角逐2席提名。

▲初選民調公布，張碩芳母親劉茂群(左)到場關切。（圖／張碩芳辦公室提供）

經2家民調公司於4月29日至5月1日3天，每天下午6點半到晚上10點電話民調後，今天上午10點公布結果。在選監小組及3位參選人見證下，2家民調公司代表人當場將彌封的民調結果拆封公布，經現場統計平均支持率，凌濤50.321（經青年、新人加權後100.642%）、張碩芳30.039%（經青年、新人加權後54.07%）、吳家靖19.64%（經青年、新人加權後35.352%）由民調成績較高的凌濤、張碩芳二人出線。

2022桃園市議員初選提名，國民黨分別有八德、龜山、桃園3個選區舉辦初選民調，八德區與龜山區分別於4月20、27日公布民調結果，桃園區於今日公布民調結果。