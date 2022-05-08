「媽媽的世界很小...」　桃園市議員參選人張碩芳母親節告白

▲張碩芳(左)和姊姊張碩芬(右)，昔日為母親助選。（圖／張碩芳服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「愛要讓她知道，人生路上風風雨雨，我們一起堅強勇敢…」。母親節是溫馨的日子，許多為人子紛紛把握這一天，向辛勞的母親道謝。桃園區市議員參選人、「勇敢媽咪」張碩芳於臉書不只po出多張和媽媽的合照，並以錄音道「媽媽的世界很小，裝滿了孩子…」，感恩投入選戰以來，一路有媽媽陪伴，成為彼此前進的力量。

▲張碩芳(左三)創業經營餐廳，和母親劉茂群(左二) 。（圖／張碩芳服務處提供）



張碩芳的母親劉茂群曾擔任多屆桃園縣議員、以及升格後的市議員，深耕基層，為人講情重義，受到各界敬重。由於，母親投入為民服務工作，張碩芳自國小四年級開始，於選戰中幫忙跑場發文宣，國外求學畢業返回桃園後，或站上臨時搭起講台，為母親宣講、或與志工阿姨們一起於競選總部招呼選民、協助製作各式文宣的工作，參與地方政治、為民服務的信念，就在為母親一次次的激烈選戰中萌芽。

▲劉茂群一個人前往美國參加張碩芳的畢業典禮。（圖／張碩芳服務處提供）

而母親不畏懼強權，勇敢為人民發聲，親力親為的為民服務精神，亦深深影響張碩芳，於婚後育有一名早產兒，面對早產兒的照顧不易，更加堅強勇敢，體會出母愛的偉大，也自許要為更多孩子及弱勢爭取權益，而決定參選2022桃園市議員選戰。對於這次面對國民黨桃園區市議員黨內初選，競爭激烈，過程中幸有母親的陪伴，一起堅強、一起勇敢，成為彼此前進的力量。

張碩芳於母親節以錄音向母親劉茂群告白的內文如下：「媽媽的世界很小，裝滿了孩子，孩子的世界很大，常忽略了媽媽；世上最美好的事，孩子已經長大，您仍然健康，依然美麗，而我開始有能力報答。人生路上風風雨雨，我們陪伴彼此，一起堅強、一起勇敢，成為彼此前進的力量。祝我最愛的媽媽，也是最愛我的媽媽-劉茂群，碩芳愛妳，母親節快樂！」