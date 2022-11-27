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不單純！重機自摔現場有白色粉末　騎士被抓包毒駕慘了

記者張君豪／台北報導

11月21日下午13時許，台北市南港區南港路3段發生一起黃牌重機自摔車禍，轄區玉成所警方趕赴現場處理，警員原以為是單純的騎車自摔車禍意外，但發現自摔現場有包不明白色粉末的塑膠夾鏈袋，認定黃牌重機駕駛戴男（45歲）可能涉及吸毒駕車，緊急派員赴騎士就醫的忠孝院區調查。

▲南港玉成所警方日前查獲戴男吸毒後騎乘黃牌重機上路攝嫌毒駕（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港玉成所警方日前查獲戴男吸毒後騎乘黃牌重機上路，涉嫌毒駕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲南港玉成所警方日前查獲戴男吸毒後騎乘黃牌重機上路攝嫌毒駕（圖／記者張君豪翻攝）

警方表示，自摔的重機騎士戴男傷勢並無大礙，但他的鼻尖卻有不明白色粉末，經警員現場利用毒品快速檢驗試劑檢驗，發現呈現三級毒品K他命陽性反應，據此研判戴男有吸毒騎車的刑責問題，依法將他逮捕調查。

戴男接受警詢初步坦承吸食K他命後，騎乘黃牌重機從松山區往南港方向行駛，因精神恍惚才會自摔受傷，但拒絕供述毒品來源及購買管道，由於戴男毒駕上路屬實，警方調查後依觸犯公共危險罪移送士林地檢署偵辦。

▲南港玉成所警方日前查獲戴男吸毒後騎乘黃牌重機上路攝嫌毒駕（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方呼籲，駕駛動力交通工具有服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛者，觸犯刑法《公共危險罪》第185條-3，最重可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金，如致人於死或重傷，更將面臨嚴重刑期，警方提醒民眾切勿以身試法。

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