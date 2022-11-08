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掐脖倒立怒摔2歲童　南港恐怖女幼教師停職！警查扣監視器

▲▼南港一間幼兒園涉及虐童。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

▲南港一私立幼兒園驚傳虐童，女師疑似情緒失控，掐女童脖子並拉腿倒立。（圖／翻攝臉書「我是南港人」，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市南港區驚傳私立幼兒園虐童事件；有網友在臉書社團「我是南港人」上傳一段該幼兒園老師虐童的監視器畫面，該園黃姓女老師疑似情緒失控，對一名年僅2歲多就讀幼幼班的女童掐脖、又拉女童腿倒立並將她摔倒，還冷言冷語、無視女童崩潰大哭；台北市教育局8日證實已知悉此案，要求園方將老師停職接受調查。

這起虐童案件影像曝光後，引發民眾群情激憤，有網友留言痛罵「這種人根本不配當老師」、「這不是普通的老師，是Ｘ你老師」；台北市議會對此案相當重視，8日上午召開臨時會調查，並透過市政府要求發生虐童案件的幼兒園長、涉案老師都出席議會，說明案發情況。

▲▼南港一間幼兒園涉及虐童。（圖／翻攝臉書「我是南港人」）

台北市教育局10月底知悉此虐童案，教育局人員緊急安置該園幼幼班14名幼童，並勒令該施暴的黃姓女幼教老師停職接受調查，同時將事發該班的幼童緊急打散，安置到其他正常施教班級。

教育局指出，黃姓女幼教老師行為若涉及虐施暴，將觸犯《兒童及少年福利與權益保障法》、《幼兒教育照顧法》等相關規定，最重將可通報不適任教師系統，黃姓女老師未來在幼教界將永不錄用。

對此轄區警方指出，施暴女老師虐童行為涉及兒少相關法規，雖然目前女童家屬並未出面報案，正透過教育局與事發幼兒園展開協商，但警方仍依兒少法相關規定，向社會局進行兒少通報。

轄區警方8日並到該幼兒園查扣案發監視器及進行調查訪談，釐清「暴走」女老師的服務資歷、過往照護幼兒表現及釐清相關關係人責任；警方指出，由於兒少照護安全主管機關是市府社會局，社會局可逕行調查後獨立提告，或者要求警方立案偵處，目前警方將積極蒐證，加強幼兒安全維護。

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