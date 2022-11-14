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弟遭酒駕金錢豹女撞死　姊去信鼓勵「贖罪找價值」：妳還活著

▲陳昱芳化悲憤為力量，每年弟弟忌日都寫信給顏女。（圖／翻攝自Facebook／雅妃烘焙坊）

▲陳昱芳化悲憤為力量，每年弟弟忌日都寫信給顏女。（圖／翻攝自Facebook／雅妃烘焙坊）

記者翁子皓／台中報導

台中金錢豹顏姓酒店女2017年11月13日深夜吸毒、喝酒後開車，在14日凌晨撞死烘焙師陳育邦，遭法官判刑9年6個月。陳育邦的姊姊陳昱芳每年11月14日弟弟忌日時，都會寫信給顏女，今年她在信中表示「但如果贖罪的當下，又活得有價值，相信對妳是一種洗淨、對受害家庭也是一種安慰，願妳找到妳的位置」。

▲陳昱芳化悲憤為力量，每年弟弟忌日都寫信給顏女。（圖／翻攝自Facebook／雅妃烘焙坊）

陳昱芳在今年的信中，先是分享自己的近況，表示自己的孩子開始上學了，但因疫情申請在家自學，她還架設網站、寫文章分享帶孩子自學的經驗。

陳昱芳還說「終於等到妳（指顏女）心境上的轉變，能進入人生中第一段的自省，接下妳還有很多時間和妳自己相處，請透過各種方式去認識妳自己，試著找出自己的價值」，並希望顏女能讓自己歸零，勇敢嘗試、學習新事物，她還希望之後能知道顏女做了什麼嘗試，有什麼心得、感想等，她盼望顏女能仔細思考，如果未來恢復自由之身時，她是否能自己創造機會。

陳昱芳指出，這些年社會對酒駕零容忍，一點一滴讓社會潛移默化，使因酒駕而破碎的家庭逐漸減少，但只要出現一件，還是會對受害家庭產生巨大傷痛。陳昱芳表示對她而言，弟弟的逝去，對酒駕的改善只有一點點，不過她與父母還有顏女都還活著，只有活著才能繼續影響社會，讓酒駕的風氣改變。

最後，陳昱芳表示「坦然地活著贖罪，勢必要比死來的痛苦，但如果贖罪的當下，又活得有價值，相信對妳是一種洗淨、對受害家庭也是一種安慰，願妳找到妳的位置」。

▲陳昱芳化悲憤為力量，每年弟弟忌日都寫信給顏女。（圖／翻攝自Facebook／雅妃烘焙坊）

回顧整起事件，在台中金錢豹酒店工作的顏女，之前就因2次酒駕紀錄遭吊銷駕照，她在2017年11月13日吸食毒品後，又到金錢豹上班陪酒。顏女14日凌晨1點開賓士車載林姓、李姓友人，在台中市西屯區文心路三段超速闖紅燈，結果撞死烘焙師陳育邦，駕車逃逸。

顏女逃逸後座車拋錨，竟叫2男姓友人將車推入巷子，她自己坐到副駕駛座，待警方找上時告知她並非駕駛，誤導警方，但仍遭警方戳破謊言，依酒駕致人於死、肇事逃逸等罪嫌送辦。死者家屬雖立即向法院聲請假扣押，卻發現顏女名下竟無財產，存款0元，顏女最後被法官判處有期徒刑9年6個月定讞。

▲▼台中金錢豹女酒駕撞死烘焙師。（圖／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

▲台中金錢豹女2017年酒駕撞死烘焙師。（圖／翻攝自Facebook／翻攝自雅妃烘焙坊；顏女臉書）

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