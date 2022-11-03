高雄320坪露天實驗室！竟是製毒工廠　檢警查獲K他命原料31Kg

▲高雄檢警調破獲製毒工廠，宛如大型實驗室。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄地檢署接獲線報在高雄市大寮區有一大型的製毒工廠，聯合警、調專案小組在今年5月發動搜索，當場逮捕易姓、黃姓、李姓男子正在製毒，當場起獲三、四級毒品原料31公斤，專案小組發現這個製毒工廠佔地320坪，內部儀器、機械相當精良，宛如大型實驗室，全案今（3）日偵結，將5名嫌犯依違反毒品防制條例提起公訴。

▲高雄檢警調破獲製毒工廠，宛如大型實驗室。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄地檢署緝毒專組主任檢察官林俊傑、檢察官張貽琮、高永翰指揮調查局南部地區機動工作站、刑事局偵三隊，航業調查處基隆站、保三總隊高雄偵查分隊、新莊分局、鹿港分局、三民一分局、鼓山分局等單位組成專案小組，在5月31日上午執行拘提、搜索，在高雄市大寮區查獲佔地高達320坪之製毒工廠，當場緝獲正專心製毒的易姓、黃姓及李姓嫌犯3人，並查扣第三級毒品愷他命、第四級毒品鹽酸羥亞胺、鄰-氯苯基環戊基酮及2-胺基-5-硝基二苯酮共達31公斤、大批製毒原料與製造器具等證物。

▲高雄檢警調破獲製毒工廠，宛如大型實驗室。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組調查，易姓男子是製毒集團主嫌，為避人耳目，由黃姓共犯租下位於高雄市大寮區2間廠房，1間作為製毒場所，1間則作為製毒原料收貨地點，3人製作K他命後，對外宣稱是製作醫療用顯影劑，他們利用材料公司從大陸進口未列管的製毒先驅原料及器具來製毒。

▲高雄檢警調破獲製毒工廠，宛如大型實驗室。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

專案小組發現，製毒工廠的設備儀器相當齊全且機具數目龐大，宛如大型實驗室，執行當日搜索扣押時間長達14小時，自當日早上10時進入工廠直至晚上近24時結束，動用7輛卡車才順利將扣押物運返南機站。

▲高雄檢警調破獲製毒工廠，宛如大型實驗室。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

製毒集團易姓主嫌經檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准，經專案小組擴大追查，又查獲被告鄭姓、陳姓等其他共犯，檢方今日偵結，將5名嫌犯提起公訴並移審法院。