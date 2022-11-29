屏東開票爆疑雲！網傳36秒片「只唱票不亮票」　選委會回應了

記者劉人豪／屏東報導

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤，且開票過程有瑕疵，昨(28日)前往屏東地方法院聲請證據保全與驗票。而有網友在屏東當地的臉書社團分享影片質疑，當時開票時沒有亮票，「這樣是否符合選務程序？」對此，屏東縣選舉委員會回應，工作人員整票後唱票，是作業上的瑕疵，但並未涉及不法。

網友在臉書社團「屏東人臉書」分享影片指出，「不亮票是合理的嗎？？這樣是否符合選務程序？？這樣要怎麼知道是否真的是投誰？屏東這次的選務疑點重重！可以接受失敗，但卻不能接受不公不義的失敗！」

▲網友分享一段屏東開票的影片質疑：「不亮票是合理的嗎？？這樣是否符合選務程序」。（圖／翻攝自Facebook／屏東人新聞）

而從36秒的影片中可看到，工作人員快速唱票，未展示選票，讓網友看完影片後紛紛留言「這個投開票所工作人員便宜行事」、「票可以這樣開的唷」、「這樣計票，能花五小時也是挺厲害的」、「噗噗選票好整齊」、「從頭到尾都是3號周春米」。

▲蘇清泉質疑計票有誤且過程瑕疵，28日上午到法院遞狀。（圖／民眾提供）

對於該則影片，屏東縣選舉委員會表示，有關網路謠傳「屏東38萬有效票竟開43萬票」，屏東縣選舉委員會11月28日晚間再度澄清，強調111年11月18日公告縣長人數為67萬9,330人，開票過程中各投開票所選舉人票數不斷開出、滾動累計，因此不同時間點會因滾動有不同票數出現，最終縣長選舉結果有效票數為44萬3,153人，並非網傳的38萬。

另，投開票所的開票程序為「檢票」、「唱票」、「計票」、「整票」，網傳有工作人員未依規定辦理開票，經縣選委會瞭解，工作人員如整票後唱票，係為作業上的瑕疵，並未涉及不法。

屏東縣選舉委員會強調，開票過程中各投開票所選舉人票數不斷開出、滾動累計，因此不同時間點會因滾動有不同票數出現，達到38萬票時有人截圖，並依此造謠是最終票數，其實是不實訊息。