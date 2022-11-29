　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

屏東開票爆疑雲！網傳36秒片「只唱票不亮票」　選委會回應了

 記者劉人豪／屏東報導 

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉質疑計票有誤，且開票過程有瑕疵，昨(28日)前往屏東地方法院聲請證據保全與驗票。而有網友在屏東當地的臉書社團分享影片質疑，當時開票時沒有亮票，「這樣是否符合選務程序？」對此，屏東縣選舉委員會回應，工作人員整票後唱票，是作業上的瑕疵，但並未涉及不法。

網友在臉書社團「屏東人臉書」分享影片指出，「不亮票是合理的嗎？？這樣是否符合選務程序？？這樣要怎麼知道是否真的是投誰？屏東這次的選務疑點重重！可以接受失敗，但卻不能接受不公不義的失敗！」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／屏東人新聞）

▲網友分享一段屏東開票的影片質疑：「不亮票是合理的嗎？？這樣是否符合選務程序」。（圖／翻攝自Facebook／屏東人新聞）

而從36秒的影片中可看到，工作人員快速唱票，未展示選票，讓網友看完影片後紛紛留言「這個投開票所工作人員便宜行事」、「票可以這樣開的唷」、「這樣計票，能花五小時也是挺厲害的」、「噗噗選票好整齊」、「從頭到尾都是3號周春米」。

▲▼ 蘇清泉 。（圖／民眾提供）

▲蘇清泉質疑計票有誤且過程瑕疵，28日上午到法院遞狀。（圖／民眾提供）

對於該則影片，屏東縣選舉委員會表示，有關網路謠傳「屏東38萬有效票竟開43萬票」，屏東縣選舉委員會11月28日晚間再度澄清，強調111年11月18日公告縣長人數為67萬9,330人，開票過程中各投開票所選舉人票數不斷開出、滾動累計，因此不同時間點會因滾動有不同票數出現，最終縣長選舉結果有效票數為44萬3,153人，並非網傳的38萬。

另，投開票所的開票程序為「檢票」、「唱票」、「計票」、「整票」，網傳有工作人員未依規定辦理開票，經縣選委會瞭解，工作人員如整票後唱票，係為作業上的瑕疵，並未涉及不法。

屏東縣選舉委員會強調，開票過程中各投開票所選舉人票數不斷開出、滾動累計，因此不同時間點會因滾動有不同票數出現，達到38萬票時有人截圖，並依此造謠是最終票數，其實是不實訊息。

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
FTX倒閉幣圈連環倒！　2公司破產、負責人捲款潛逃
深綠也挺不下去？　名醫吐「3年前秘密」嘆：把817輸光
民進黨「1年齡層」流失最慘！　他曝：狂輸國民黨
神鬼女會計A走6千萬！　認罪哽咽「想看到媽媽」下場慘曝
辣妹「激凸上捷運」！雙球貼扶手+翹蜜臀　45萬人搶看
范瑋琪「5年品牌」無預警收攤！　貼文全刪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

周玉蔻開噴了！「自己的台北自己救」嗆蔣萬安草包：公開道歉

李文忠開嗆民進黨「黑道中常委」　曾銘宗爆：會有更多要角跳出來

多次遭點名補選立委　梁文傑：吳怡農已準備很久「讓他拚吧」

選前遭約談選後才到案！　涉嫌買票...落選鄉代妻子遭聲押

誰說污泥滿身不是英雄？　徐巧芯淚喊「這2人」看到國民黨未來

深綠也挺不下去？名醫吐出「3年前秘密」嘆：被側翼瘋狂出征

鄭文燦接院長還是拚總統？　凌濤：蘇貞昌不會服氣、賴清德下手不會輕

鄭運鵬在鄭文燦「本命區」得票率低　黃揚明：現任市長優勢未發揮

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

戲精米克斯聞「這肉塊」秒暈　媽叫不醒傻眼：這不是毒藥！

下車粗心忘記拉手煞車　愛車直衝魚池駕駛呆看

黑道盯場、女優生活複雜 導演揭台灣AV產業祕辛！

「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

周玉蔻開噴了！「自己的台北自己救」嗆蔣萬安草包：公開道歉

李文忠開嗆民進黨「黑道中常委」　曾銘宗爆：會有更多要角跳出來

多次遭點名補選立委　梁文傑：吳怡農已準備很久「讓他拚吧」

選前遭約談選後才到案！　涉嫌買票...落選鄉代妻子遭聲押

誰說污泥滿身不是英雄？　徐巧芯淚喊「這2人」看到國民黨未來

深綠也挺不下去？名醫吐出「3年前秘密」嘆：被側翼瘋狂出征

鄭文燦接院長還是拚總統？　凌濤：蘇貞昌不會服氣、賴清德下手不會輕

鄭運鵬在鄭文燦「本命區」得票率低　黃揚明：現任市長優勢未發揮

「被當選」富里鄉長　張容榕發聲不會就職...選委會說話了

研究：選舉後1個月內「心肌梗塞發生率高42%」　選後有3徵兆小心了

熊熊自揭情傷「養過2個男人」！認了想當媽　主持人驚問：這可以播嗎

Balenciaga爭議難平向廣告公司求償7億　創意總監Demna獎項被撤銷

散落物善後不再免費！快速公路12／1起要收處理費　每30分鐘3千元

爪子誤觸「上膛霰彈槍」　新手爸外出打獵離奇被愛犬近距離射殺

傳何志偉在「便當會」被黨內圍剿　高嘉瑜：選戰結果不是個人問題

上海迪士尼再度關閉！　今起入商業場所須持48小時核酸陰性

快訊／中火挖煤機起火！輸送帶、運轉塔遭燒毀　警消緊急灑水灌救

周玉蔻開噴了！「自己的台北自己救」嗆蔣萬安草包：公開道歉

愛紗28年前「伴舞是安室奈美惠」　影片曝光...身高差超萌

政治熱門新聞

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

館長嗆：跟側翼87%像　羅友志45字回應

屏東「只唱票不亮票」　選委會回應了

縣府賀當選　議員合照後竟變落選

邱毅：蔡英文未來下場比陳水扁還慘

選舉後秒現罷免高虹安粉專！他揭改名紀錄

「罷免高虹安，不用麻煩了」　王浩宇曝原因

遭羅友志酸風向生意人！館長爆氣回嗆

館長爆民進黨後面是黑道　王浩宇：該告就告

不是中間選民！他曝「1年齡層」輸給國民黨

退選了還贏！張容榕戶籍遷出仍擊敗現任鄉長

更多熱門

相關新聞

多次遭點名補選立委　梁文傑：讓吳怡農拚吧

多次遭點名補選立委　梁文傑：讓吳怡農拚吧

九合一選舉結束，台北市議員出現不少爆冷狀況，民進黨資深議員梁文傑意外落馬。由於接著將進行市長當選人蔣萬安的第三選區中山北松山區立委補選，梁文傑也多次被點名。對此，他29日上午重申無意願，「機會只給有準備的人。吳怡農已經準備非常久了，就讓他去拼吧」。

深綠也倒戈？醫吐出3年前秘密：被側翼狂出征

深綠也倒戈？醫吐出3年前秘密：被側翼狂出征

高雄女挨撞「空中轉體360」　重摔驚悚畫面曝光

高雄女挨撞「空中轉體360」　重摔驚悚畫面曝光

鄭運鵬在鄭文燦「本命區」得票率低　黃揚明：現任市長優勢未發揮

鄭運鵬在鄭文燦「本命區」得票率低　黃揚明：現任市長優勢未發揮

行車糾紛釀禍！貨運司機半路遭打「滿身是血」送醫

行車糾紛釀禍！貨運司機半路遭打「滿身是血」送醫

關鍵字：

屏東2022九合一大選2022九合一大選屏東縣蘇清泉周春米影音

讀者迴響

熱門新聞

柯震東爆曖昧峮峮「時間點成愛苗線索」！

直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！

高嘉瑜語出驚人：我很快會死在這個戰場上！

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

12星座發脾氣　「這星座」可得罪不起

「蔡依林恩師」張勝豐驚吐：要離開人世間

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

王浩宇點名「郭正亮要先處理」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面