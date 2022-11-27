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魔獸降臨台中！8500萬法拉利Monza SP1停門口　車主揭曉

記者許權毅／台中報導

魔獸霍華德27日隨隊出戰台中太陽隊，雖因左膝傷勢休養，但仍出現場邊吸引大批球迷到場觀賽。今日下午2點準時開賽，台體大周圍出現大批粉絲準備入場，還有許多名車停在場館前，讓民眾爭相拍照，其中一台夢幻跑車Ferrari Monza SP1也現蹤，該車全球限量499台，全台6人擁有，價格8500萬起跳。據了解是台中太陽隊一名股東的車輛。

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲魔獸霍華德隨隊出戰台中太陽，場外停著一台要價8500萬起跳的法拉利Ferrari Monza SP1相當吸睛。（圖／記者許權毅攝）

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夢幻法拉利稀有敞篷跑車Ferrari Monza SP1，2020年6月初在台灣亮相，外觀上採用單座開篷配置，沒有前擋風玻璃，而是導入虛擬前擋導流設計，因此隨車還會附贈安全帽，設計靈感來自1950年代經典車款。

官方資料顯示，Ferrari Monza SP1裝載V12引擎，排氣量達到6496c.c，時速從0到100公里只需要2.9秒，0到200公里則是7.9秒。這款復古敞篷賽車全球限量499台，台灣已知有6名車主，被稱為「億級移動豪宅」、「邊緣人專用超跑」。

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲▼特殊的外型加上單體座艙，路過的球迷紛紛拿起手機拍照、討論。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

全台僅有6台，其中一台就現蹤在台中太陽場館外，Ferrari Monza SP1橫向擺在3格停車格上，四周還擺上三角錐，每位球迷經過都會多看兩眼。專業車迷吳先生快被「美哭了」說，在台中中央公園有看過這台車一次，但之後就沒有遇過，今天是第一次超近距離觀賞，加上它是單體座艙，就像是Mclaren Elva，印象非常深刻，絕對是夢幻車，要多看「不只兩眼」。

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲▼Monza SP1全球僅有499台，其中台灣有6台，藝人周杰倫就擁有一台。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

此外，Monza SP1後方還停有一台法拉利550 maranello，2000萬起跳，一旁還有千萬以上的賓利Bentayga、Flying Spur，近千萬的賓士G63等等，讓場外停車場「價值破2億元」。

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲▼據了解該車為台中太陽一名股東的車輛。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中太陽主場比賽,法拉利Ferrari Monza SP1,Ferrari Monza SP1,超跑,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中太陽主場,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲▼一旁還有法拉利550 maranello（上）跟賓利Bentayga（下右）、Flying Spur（下左）等價值不菲的名車。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中太陽主場,台體大。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中太陽主場,台體大。（圖／記者許權毅攝）

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