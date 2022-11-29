曾與陳時中同場　「以免證人無端死傷」檢建議續押威震吳明達

記者劉昌松／台北報導

威震聯盟首腦吳明達為了爭奪幫會地盤，在雙北地區策劃包括艋舺青山宮等多起槍擊殺人、恐嚇案，另外靠著地下賭場獲利4520萬元，還投資柬埔寨「東方巴黎」成立詐騙機房，日前經台北地檢署提起公訴後，29日移送台北地院接受審理，檢察官指控吳明達聚集幫眾助勢，嚴重影響社會治安，為免審判過程橫生枝節，建請法官裁定將吳明達羈押禁見，「以免證人無端死傷」。

▲威震聯盟董事長吳明達（左）涉組織犯罪以及賭博等罪，被檢察官起訴建請繼續羈押。（圖／記者劉昌松攝）

台北市議員徐巧芯在九合一大選期間公開質疑，「今年4月時，陳時中、鄭文燦還跟吳明達同桌吃飯，不亦樂乎。請陳時中好好說明，你跟吳明達是什麼關係？跟黃承國又是什麼關係？黃承國跟吳明達又是什麼關係？」當時陳時中競選辦公室回應，陳時中只是受邀出席「澎湖海文教醫學慈善基金會」的春酒晚宴，陳時中並不認識吳明達，在現場致詞、合照後即離開，反批徐巧芯習慣性看圖說故事。

檢警調查，吳明達因殺人前科在2017年獲得假釋出獄後，在假釋期間就開始組織「威震聯盟」，以台北市大同區為總會據點，在高雄、台南、宜蘭等地共有七大堂口，凡是遇到不服從意志的，就策畫槍擊殺人或恐嚇，使被害人畏懼屈從。

▲陳時中辦公室曾澄清，只是受邀參加慈善晚宴，致詞合照後離開，並不認識吳明達。（資料照／記者湯興漢攝）

2021年11月間，吳明達因遭李姓建商討債，惱怒之下，找人去李姓建商住處社區大廳開槍示警，後來李男找來萬華芳明館旗下原生開發公司負責人、同時也是青山宮主委黃清源居間調解，吳明達更氣得拿出500萬元要威震聯盟手下劉偉元、劉志偉去找殺手處理黃清源。

劉等人一開始找到第1組強姓殺手，因價碼談不攏而失敗，接著2022年在2月透過桃園正義會角頭梁建偉，找張修名當槍手，沒想到張修名到艋舺青山宮蹲點2天，遲遲不敢下手，因無法交代暗殺進度，梁建偉和張修名在走投無路之下，竟然改投靠黃清源請求保護，吳明達發現買凶失敗後，心有不甘，4月27日再找人去原生開發公司開槍掃射。

除了以暴力手段壯大組織聲勢，吳明達還在2020年12月到2022年間，先後在台北萬華、大同區經營地下賭場，獲利高達4520萬元，並透過地下匯兌業者，將其中2265萬元匯到大陸，給因毒品案被通緝的威震聯盟副董事長張恭榮花用。

檢察官認為，吳明達短期內策劃多起重大槍擊案件，目無法紀，先後依預備殺人、組織犯罪、賭博等罪起訴並追加起訴吳明達，並根據手機採證發現，吳明達另外出資在柬埔寨「東方巴黎」某處成立詐騙機房，可見吳明達有逃亡境外之虞，建請法院「考量吳明達可掌控的小弟眾多，未免審理時橫生枝節，發生相關證人無端死傷、匿蹤、翻譯證詞等詭事，繼續將吳明達羈押禁見，確保審判順利進行」。