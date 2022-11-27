驚險畫面曝光！車子失控衝入店內　她「瞬間撞飛」竟毫髮無傷

CAR ploughs into a cake shop on a busy town street in West Yorkshire. The incident requiring all three emergency services are on scene, following the incident at Kake Temptations on Commercial Street junction with Cross Street in #Batley Town Centre https://t.co/irqlxL0Ft4 pic.twitter.com/4mBfU7cK8t — YappApp (@YappAppLtd) November 26, 2022

記者張方瑀／綜合報導

英國一名女子日前和友人在一間轉角的咖啡廳用餐時，突然有一輛轎車轉彎煞車不及，直接撞破咖啡店玻璃將她撞飛，周圍的人全都嚇壞了，但更令人感到震驚的是，這名女子竟然幾乎毫髮無傷。

根據《每日郵報》報導，西約克郡（West Yorkshire）巴特利市（Batley）26日發生一起恐怖車禍，當時一輛汽車經過一處十字路口時，疑似因車速過快轉彎失控，竟直接撞進路口一間咖啡廳裡面，當時裡面還有客人在用餐。

從曝光的監視器畫面可以看到，有一名女子就坐在窗邊的位子上與朋友一起用餐，但下一秒突然一輛汽車撞破玻璃衝進來，而原本在座位上的女子直接被撞飛，衝擊力道非常大。不過神奇的是，這場意外竟無人受傷。

咖啡廳的老闆表示，雖然店內損失非常嚴重，滿地都是碎玻璃跟被撞爛的桌椅，但是警消人員趕到現場之後，沒有任何人因為傷勢嚴重被送到醫院，簡直就是奇蹟。

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