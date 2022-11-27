她穿「爆乳泳衣」上街力挺克羅埃西亞！　恐遭卡達當局逮捕

▲前克羅埃西亞小姐伊凡娜在卡達穿著暴露惹議。（圖／翻攝自IG，下同）



記者張方瑀／綜合報導

2022年卡達世足賽開踢，除了場內的球員外，場邊的球迷也是一大看點。身為前克羅埃西亞小姐的伊凡娜（Ivana Knoll）特地飛到卡達支持自家選手，而她也完全不顧卡達的保守法律，直接穿著爆乳戰袍和比基尼走在路上，雖然粉絲看著熱血，但她很有可能因此面臨牢獄之災。

現年30歲的伊凡娜是克羅埃西亞的鐵粉，她每次觀戰的衣著都有克羅埃西亞國旗上的紅白格紋設計，這次她同樣穿著爆乳洋裝出現在卡達比賽現場，甚至還穿著紅白相間的泳衣，走在卡達大街上讓攝影師拍照。

事實上，卡達遵循嚴格的伊斯蘭律法，在世足開始前卡達旅遊局和各國政府就曾呼籲，應避免在公開場合穿著暴露衣服，以尊重當地宗教文化，因此伊凡娜的火辣衣服除了可能面臨巨額罰款之外，更有可能遭到當局逮捕。

許多網友也在伊凡娜的IG留言怒批，尊重每個國家不同的文化並不難，「為什麼不尊重我們的國家跟宗教？」、「不尊重其他文化真的很可恥」、「這裡不是克羅埃西亞」、「這裡是卡達，你必須尊重穆斯林國家」、「你的行為真的很丟臉」。

而伊凡娜似乎毫不在意，她曾公開批評本屆世足主辦單位是「史上最糟糕」的組織，狂抱怨當地的票務和簽證問題，形容在卡達的一切就像是場災難。

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