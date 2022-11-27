C羅帶全隊吃晚餐「霸氣埋單」　餐廳超奢華！最頂級香檳1瓶10萬

▲C羅及葡萄牙國家隊隊友吃晚餐，據傳由他一人埋單。（圖／翻攝推特）



記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃開踢，葡萄牙25日首戰告捷，球王「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）隔日帶隊友吃晚餐慶祝，那間高檔餐廳的最頂級香檳一瓶要價2662英鎊（約新台幣10萬元），且據傳由他一個人全額埋單。

《太陽報》報導，餐廳塔泰爾杜哈（Tatel de Doha）菜單上，最貴開胃菜是新鮮酪梨佐西班牙紅蝦，一道要價34英鎊（約新台幣1300元），澳洲丁骨牛排一客高達224英鎊（約新台幣8380元）。葡萄牙球員們在餐桌邊開心合照、享受佳餚，直至晚間11時30分才乘坐大巴士回去休息。

報導指出，這間餐廳位於卡達的阿瑪哈島（Al Maha Island），隸屬西班牙餐飲美寶集團（Mabel Hospitality），而C羅及西班牙網球天王納達爾（Rafael Nadal）都是集團合夥人。

▲C羅在世界盃前夕和老東家英超曼聯撕破臉。（圖／路透）



37歲的C羅在世界盃前夕和老東家英超曼聯解約，他此前接受英國名嘴摩根（Piers Morgan）爆炸性專訪，對曼聯高層和球團提出一系列嚴重指控，包括自己遭徹底背叛、逼迫離隊，球隊基礎設施缺乏投資等等，消息曝光後，雙方迅速撕破臉。

不過，C羅「失業」後心情似乎未受影響，25日和隊友合力以「3：2」成績擊退迦納，他也踢進12碼罰球，成為史上首位連5屆世界盃都進球的球員。葡萄牙下場比賽將在台灣時間29日凌晨3時對上烏拉圭，不論C羅或球隊動態都備受矚目。