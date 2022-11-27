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台北12行政區票數曝「陳時中僅1區奪冠」！　萬華票數讓PTT驚呆

▲▼蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

九合一選舉於26日落幕，其中呈現「三腳督」拉鋸戰的台北市，由國民黨候選人蔣萬安脫穎而出，以57萬5590票當選台北市長。攤開蔣萬安、陳時中、黃珊珊在台北市12個行政區的票數分布，陳時中只有在1個行政區的選票多於蔣萬安，然而，許多網友也發現，陳時中在萬華區的選票居然高於黃珊珊。

有網友在PTT發文，根據中選會公布的「台北市各區得票分佈」，可以看到台北市的12行政區，陳時中在大同區拿到2萬6530票，是唯一個得票數贏過蔣萬安的區域，其他11個區都是蔣萬安第一；另外，黃珊珊在內湖區的得票數，以4萬4466票贏過陳時中的4萬2726票，其他11行政區則都是排第三名。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲票數分布。（圖／翻攝自PTT）

貼文曝光，掀起網友討論，「恭喜大安區回歸深藍鐵票倉」、「原來大同區才是死忠的」、「大同真是與眾不同」、「內湖智力測驗勉強及格」、「為什麼33會輸陳時中，我實在不懂」、「文山比大安還藍耶」。

另外，也有網友指出，可能棄保的關係，大家把選票都給了蔣萬安，「我們家大安區光武里，我知道的是，鄰居很多想投33的擔心被分票，最後含淚投萬安」、「棄保操作多少還是有影響，大家很明顯更怕阿中上來」、「萬華人主要是棄保，不得已犧牲33吧」、「要不是恐懼民進黨當選，33不可能輸那麼多」。

▼許多網友提到萬華區，「替33感到可惜」。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

其中，多數網友都注意到「萬華區」的選票，替黃珊珊感到可惜，「真為33感到不值，萬華人投她的最少」、「萬華真的還是死忠的」、「萬華竟然還有三萬多人投時中」、「33為了萬華賣命，結果拿不到該有的選票」、「萬華真的超哭」、「如果我是33，我看到萬華這樣我會心灰意冷」。

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