徐巧芯只排第6！北市議員「得票榜」曝　台大教授：學姐好驚人

▲「學姐」黃瀞瑩參選北市議員，得票數是該區第一高。（圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣民眾黨在2022九合一大選中提名8人參選台北市議員，最終搶下4席，其中，「學姐」黃瀞瑩更獲得該區第一票數。對此，台大副教授徐丞志在臉書發文，直呼「黃瀞瑩好可怕，這次拿到的票數是全台北市第四高，只稍稍輸王世堅幾百票而已」，認為黃在市議會磨練個幾年後，很有機會挑戰立委。

開票結果出爐後，黃瀞瑩得到2萬9270票，是台北市市議員中的第四高，只輸王世堅幾百票而已，讓徐丞志也忍不住在臉書表示「好可怕」，「在市議會磨練個四五年，再出來選上立委的機率應該不低。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

接著，徐丞志列出台北市市議員得票數前五名，分別是「李彥秀 3萬7669票」、「李柏毅 3萬325票」、「王世堅 2萬9796票」、「黃瀞瑩 2萬9270票」、「苗博雅 2萬8417票」，並分析起選情。首先點名第六名的徐巧芯，拿了2萬7205票，「是松山信義區的第一高票。扣除其實是立委級別的李彥秀，也算是前五強，大概是藍營新生代裡面少數有機會挑戰高嘉瑜的人物了。」

至於民眾黨在台北市議會拿下4席，他覺得推8中4，成績並不是特別好，「有幾席看起來是配票的問題，尤其是同為士林北投區的陳思宇，被同黨的學姐吸走太多票，多分2000張給她就上了，甚是可惜。」另外，徐丞志還點名PTT表特板神人「神龍Z9」，「Z9這次在板橋依然落選，民眾黨整個新北只有一席選上。」

徐丞志提到，因為民眾黨在台北市的得票率是9.24%，遠低於黃珊珊的25.14%，「全台灣民眾黨得票率有超過10%的只有新竹市，拿下14席議員，甚至比2018年時代力量的16席還少」，因此，以他看來，柯文哲明後年若想走上總統之路，希望不是特別大。最後，他還用hashtag補充，「#苗博雅真的是社民黨的唯一希望」、「#時代力量只剩下6席整個泡沫化」。