雙喜！侯家軍「呂家愷當選市議員」又PO抱嬰照：兒子出生了

▲呂家愷曬出與兒子的合照 。（圖／翻攝自呂家愷IG）

記者施怡妏／綜合報導

「侯家軍」新北市議員呂家愷雙喜臨門！昨（26）日宣布當選，現身三峽總部喜極而泣，向支持者握手、擁抱致謝，今日清晨5時多，又在IG上貼出抱著兒子的合照，「Lucas跟大家問好」。

呂家愷昨日現身三峽總部發表當選感言，隨後趕到醫院陪妻子待產，「謝謝所有給予支持以及祝福的好友們，目前家愷陪同太太前往醫院待產，無法一一向大家致謝，待母子平安後，家愷會好好向大家答謝」。然而，今日清晨5時多，他就在IG限時動態報喜訊，貼出與兒子的合照，「Lucas跟大家問好」。

呂家愷今年父親節在臉書曬出超音波照，宣布將在年底當爸爸，正式加入為人父母的行列，他在政見中也提到「婦幼優先」，妥善孕婦健檢、鼓勵生育，爭取補助兒童疫苗與幼兒教育津貼，讓「家」更完整。

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