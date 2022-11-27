他問「身分證投進票匭怎辦？」　一眾笑翻！解答曝光

▲九合一大選民眾投票。圖片非本新聞當事人。（圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

2022九合一大選昨（26日）完成投開票，期間有不少小插曲，像是民眾特地返鄉卻忘帶身分證等等。就有網友問卦，「如果身分證不小心投進票匭怎麼辦？」文中雖然是用「如果」一詞，但一票人都已認定原PO出糗了，「笑死，你要參選逆？」還意外釣出過來人，「會打電話給你，叫你回去拿，因為我被打過。」

26日上午10點半左右，這位網友在PTT的Gossiping板上發文，「核對完身分，身分證拿在手上，把票投進票匭（時），如果不小心也把身分證投進去，是不是先回家睡到4點再回來領？」

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貼文一出，就有人秒回「你就出名了」，還有人超無言「……」，其他網友則笑呼，「會出名，台灣都認識你」、「正常，記得還有印章手機」、「開票時唱票：XXX身分證一張」、「自動升級監票員」、「每次投票都有這種文XD」、「唱票的時候你會有一票，而且不用繳保證金，超爽的」、「笑死，投自己一票」、「每次選舉都有這種天兵」

至於身分證不小心投入或掉進票匭怎麼辦？底下紛紛給出解答，「不能干擾投票，等開完票，才請人幫你拿」、「我當選務人員時有遇過，等四點開票匭再拿」、「你跟他們講一下就OK，每年都有，他們也見怪不怪了。」其中，還有過來人現身，「會打電話給你，叫你回去拿。因為我被打過，不過投票箱開票後才能動」、「我丟過，告知選務人員，開完票會還你。」