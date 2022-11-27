路透：蔡英文又打「中國威脅牌」未奏效　國民黨強攻防疫大勝

記者吳美依／綜合報導

《路透社》報導，台灣總統蔡英文26日辭去民進黨黨主席一職，她於本屆地方選舉再次打出「中國威脅牌」卻未奏效，無法贏得公眾支持。國民黨將選戰聚焦在批評政府防疫措施，並且大獲全勝，他們指控蔡英文及民進黨過度抗中，還試圖把國民黨抹紅。如今隨著選戰落幕，台灣政壇焦點也轉向2024年總統及議會大選。

▲民進黨在九合一大選慘敗，總統蔡英文辭去黨主席一職。（圖／記者李毓康攝）



在這次縣市長選舉中，國民黨獲得13席次，其中包括首都台北，而民進黨僅拿5席次。此結果基本上與民調一致，也和上次2018年地方選舉情況相似。

2020年，蔡英文及民進黨誓言抗中並捍衛台灣自由，在總統大選獲得壓倒性勝利，這次也把選舉重塑得「不僅是地方選戰」，她更宣稱，全世界都在看，台灣如何在與中國軍事緊張之際捍衛民主。

不過，縣市長及地方議員選舉顯然更關乎國內議題，例如犯罪率及新冠疫情，而且候選人當選後，對於中國政策也沒有直接發言權。

▲國民黨黨主席朱立倫選後發表談話。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡英文辭去黨主席時表示，「選舉的成績不如預期，我們虛心接受選舉的結果，接受台灣人民的決定」、「民進黨不是沒有挫敗過，不是沒有跌倒過，我們會深刻檢討，人民對我們的期待越高，我們就要做得越好」、「我們沒有時間難過。跌倒了再爬起來，抬起頭，眼睛看向未來。」

蔡英文也透露已慰留行政院長蘇貞昌，確保政策妥善執行。行政院表示，在「嚴峻」的國內外情勢之際，蘇貞昌出於穩定局面的需要同意留任。

《路透社》寫道，國民黨傳統上傾向與中國建立密切關係，但強烈否認親北京。黨主席朱立倫慶祝勝選時說，「捍衛中華民國，守護民主自由，護台灣、保民主是國民黨中心任務」，他也表示國民黨將努力維護區域和平。

中國國台辦聲明，這次選舉結果展現出台灣「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意，「我們將繼續團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展，共創中華民族偉大復興的光明未來。」