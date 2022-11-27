賴清德有望成民進黨2024接班人！　實力輾壓3對手

▲副總統賴清德有望成為民進黨2024接班人。（圖／記者杜冠霖攝）

記者張靖榕／綜合報導

民進黨九合一選舉選出創黨史上最慘，英系嚴重受阻，放眼2024年總統大選，現在擔任副總統沉潛2年的賴清德，蓄積實力成為接班人中最具聲勢的角逐者，從本次地方選舉各候選人競選看板中便可一窺端倪。賴清德在黨內的支持光譜變廣，已不侷限於新系基本盤，因此外界都看好賴清德出馬競選2024。

競選看板中，各候選人選擇哪一位有名望的「大咖」合體，通常透露出這位「大咖」在黨內的聲勢，這次選舉「信賴台灣」合體看板在全國到處可見，不難想見賴清德的支持度。

賴清德這次全台輔選對英系釋出善意，擴大黨內支持同時深化民意。此外，「信賴台灣願景協會」也已開始布局，透露出賴清德問鼎2024總統大位的意象。

根據《中國時報》報導，有可能與賴清德一爭的黨內人士，一個是同為新系的鄭文燦，這次定點桃園市輔選，另一人則是被蔡英文欽點競選新北市長的林佳龍，在兩人侷限於地方選戰時，賴清德早已跑遍全台。陳建仁則因英系大敗，形同退出接班人戰場。

不過賴清德仍得繼續下對棋，2020年蔡英文狂攬800多萬民意，加上幾年布局和英系支持，賴清德如何更加化解敵意甚至進一步拉攏英系，都是接下來的重大挑戰。