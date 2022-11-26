4年前咬女警爆紅　蔣月惠連任了！PTT「曝人品」清一色推爆

▲蔣月惠成功連任屏東縣議員。（圖／記者陳崑福翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

九合一大選開票結果陸續出爐，網友們紛紛在線關注候選人得票狀況，就有人在PTT的Gossiping板上爆卦「蔣月惠確定當選！」說他在全台灣議員中最注意蔣月惠，看到她篤定當選，忍不住大讚恭喜，「真正做事情也支持弱勢，也唯一敢對抗縣長潘孟安的。」貼文吸引其他人留言，「屏東市選民眼睛是雪亮的。」

這位網友文中表示，「全台灣議員中，我最注意蔣月惠」，大誇蔣是真正有在做事、支持弱勢，還是唯一敢對抗縣長潘孟安的議員，「上一屆第一高票，這次雖然沒那麼高，還是恭喜她……眾望所歸。」

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還有網友回文指出，「屏東就她最敢打縣長，小琉球鳳凰飯店蓋十樓，環評以及蓋的過程問題一堆，她自己一人搭船到那抗議，時間到再搭船回屏東」，並說蔣月惠在選舉期間沒有成立總部，沒拉旗幟、做造勢、動員，「每天路口拉提琴募款，捐給育幼院，自己的薪水也是幾乎捐出。有次發言還被綠的霸凌，恭喜她了。」

看到蔣月惠成功連任，這位網友也相當欣慰，「很多不公義的事情，只有她自己在發聲，其他人就墊墊。台灣需要更多這樣的人，不是淪為政黨的橡皮圖章。」

▲蔣月惠上街頭拉小提琴募款，讓網友清一色對她超有好感。（圖／記者陳崑福翻攝）

看到貼文後，許多人也驚喜道，「這個要推了，蔣一直關注小琉球飯店的事情」、「恭喜，記得她選很久都靠自己」、「聽說她是真的很認真，會選上不意外」、「議員薪水幾乎捐出來給羅藤園幫助弱勢」、「讚，希望有更多像她一樣的好人出來」、「她完全沒背景的，超猛」、「她沒有媒體曝光，不過屏東市選民眼睛是雪亮的，都在看」、「為社會發聲的菩薩」、「蔣月惠很屌，她無私的精神會讓人替她擔憂。」

據了解，蔣月惠2018年7月16日時，因縣府執行公勇路拓寬抵觸戶拆除工作時，到場聲援拒遷住戶而與維秩的警察發生爭執，在混亂中蔣月惠張口咬傷女警，事後她到縣警局致歉時，因見不到受傷的女警當場嚎啕大哭。不料，這一哭卻讓她一夕爆紅，成為網紅，湧入大筆捐款，但清廉形象也吸引許多人關注。