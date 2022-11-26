　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4年前咬女警爆紅　蔣月惠連任了！PTT「曝人品」清一色推爆

▲蔣月惠第一次挑戰屏北立委失利，12日在里港鄉中山路與永春路謝票，4年後再戰 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蔣月惠成功連任屏東縣議員。（圖／記者陳崑福翻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

九合一大選開票結果陸續出爐，網友們紛紛在線關注候選人得票狀況，就有人在PTT的Gossiping板上爆卦「蔣月惠確定當選！」說他在全台灣議員中最注意蔣月惠，看到她篤定當選，忍不住大讚恭喜，「真正做事情也支持弱勢，也唯一敢對抗縣長潘孟安的。」貼文吸引其他人留言，「屏東市選民眼睛是雪亮的。」

這位網友文中表示，「全台灣議員中，我最注意蔣月惠」，大誇蔣是真正有在做事、支持弱勢，還是唯一敢對抗縣長潘孟安的議員，「上一屆第一高票，這次雖然沒那麼高，還是恭喜她……眾望所歸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

還有網友回文指出，「屏東就她最敢打縣長，小琉球鳳凰飯店蓋十樓，環評以及蓋的過程問題一堆，她自己一人搭船到那抗議，時間到再搭船回屏東」，並說蔣月惠在選舉期間沒有成立總部，沒拉旗幟、做造勢、動員，「每天路口拉提琴募款，捐給育幼院，自己的薪水也是幾乎捐出。有次發言還被綠的霸凌，恭喜她了。」

看到蔣月惠成功連任，這位網友也相當欣慰，「很多不公義的事情，只有她自己在發聲，其他人就墊墊。台灣需要更多這樣的人，不是淪為政黨的橡皮圖章。」

▲蔣月惠街頭拉小提琴募款出現0元現象，她分析與新冠肺炎疫情關 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲蔣月惠上街頭拉小提琴募款，讓網友清一色對她超有好感。（圖／記者陳崑福翻攝）

看到貼文後，許多人也驚喜道，「這個要推了，蔣一直關注小琉球飯店的事情」、「恭喜，記得她選很久都靠自己」、「聽說她是真的很認真，會選上不意外」、「議員薪水幾乎捐出來給羅藤園幫助弱勢」、「讚，希望有更多像她一樣的好人出來」、「她完全沒背景的，超猛」、「她沒有媒體曝光，不過屏東市選民眼睛是雪亮的，都在看」、「為社會發聲的菩薩」、「蔣月惠很屌，她無私的精神會讓人替她擔憂。」

據了解，蔣月惠2018年7月16日時，因縣府執行公勇路拓寬抵觸戶拆除工作時，到場聲援拒遷住戶而與維秩的警察發生爭執，在混亂中蔣月惠張口咬傷女警，事後她到縣警局致歉時，因見不到受傷的女警當場嚎啕大哭。不料，這一哭卻讓她一夕爆紅，成為網紅，湧入大筆捐款，但清廉形象也吸引許多人關注。

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／推動高鐵、雪隧　前交長林陵三辭世
全台議員落馬名單出爐！只有她「高票當選」　黑粉崩潰
快訊／「神鋒」萊萬攻入個人世界盃首球　率波蘭2比0退沙國
快訊／屏東縣長開票　蘇清泉怒提「選舉無效」！
快訊／賴清德向支持者道歉　「會痛定思痛深自檢討」
「蔡英文固執讓民進黨慘敗」　他分析：陳時中最大錯誤是自己
獨／高虹安的竹科現象「2優勢關鍵」　支持者隨時翻轉
分析／蔡英文請辭黨主席　誰搶黨機器一次看
快訊／花5小時44分開票！北市投票率67.7％比2018年略
快訊／桃園市議員當選名單一次看！　鄉民女神qn成功挺進議會
這縣市選舉「開出同票」　抽籤定輸贏！
分析／陳其邁76萬票連任　沒衝出百萬票原因曝
全台灣10大正妹里長　「選舉結果出爐」
民進黨13縣市大敗　呂秋遠：原來逆向的是我們

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

推動高鐵、雪隧等交通重大建設　前交長林陵三辭世「享壽78歲」

搞錯投票規則！他傻友人1舉動「選票秒作廢」　網崩潰：全家都錯

4年前咬女警爆紅　蔣月惠連任了！PTT「曝人品」清一色推爆

他1個月前喊「綠5：藍14」恐怖大崩盤　台人驚呆：神預測

民進黨大選輸慘！館長臉書「嗨喊1字」　粉絲：可以回嗆側翼了

日本神人預測「只有這縣市沒中」　PTT激喊：國師阿

百靈果凱莉「開票太無聊」改看足球：因為看起來比較綠啊

都沒人關心「公投同意票破547萬」　網嘆：幫18歲默哀

侯友宜得票破100萬他驚呆！　PTT見「55%投票率」也喊不簡單

大型崩潰現場！陳時中後援會「LINE群組截圖曝光」　支持者哭了

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

工人跨護欄高空俯身刷油漆　只靠安全繩！網驚：快腿軟

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

推動高鐵、雪隧等交通重大建設　前交長林陵三辭世「享壽78歲」

搞錯投票規則！他傻友人1舉動「選票秒作廢」　網崩潰：全家都錯

4年前咬女警爆紅　蔣月惠連任了！PTT「曝人品」清一色推爆

他1個月前喊「綠5：藍14」恐怖大崩盤　台人驚呆：神預測

民進黨大選輸慘！館長臉書「嗨喊1字」　粉絲：可以回嗆側翼了

日本神人預測「只有這縣市沒中」　PTT激喊：國師阿

百靈果凱莉「開票太無聊」改看足球：因為看起來比較綠啊

都沒人關心「公投同意票破547萬」　網嘆：幫18歲默哀

侯友宜得票破100萬他驚呆！　PTT見「55%投票率」也喊不簡單

大型崩潰現場！陳時中後援會「LINE群組截圖曝光」　支持者哭了

修憲失敗！18歲公民權差了近4百萬票　國民黨遺憾：尊重投票結果

竹市議會還很藍　這2人若帶槍投靠！民眾黨「第三大黨」有望

推動高鐵、雪隧等交通重大建設　前交長林陵三辭世「享壽78歲」

PONY5IBE怕通勤塞車「從桃園搬到台北」　工作人員看地點傻眼了

最終結果出爐！盧秀燕輾壓蔡其昌大贏27萬4883票　破紀錄連任

北市議會「藍大於綠」結構不變　蔣萬安免成跛腳市長

國民黨林姿妙親和力＋免費營養午餐　渡過涉弊案風暴

解析九合一》陳偉之／2024國民黨務推評價佳總統候選人

快訊／「神鋒」萊萬攻入個人世界盃首球　率波蘭2比0退沙國

民進黨死當！他曝「敗選核心」是這男人：小英男孩全摔爛

牙醫師曝「療癒洗牙畫面」　震碎大片牙結石黑垢秒消失

生活熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」鄉民嗨爆

縣市長開票中！　鄉民嚇傻：今晚最大驚奇

「雨刷」蔡政宜自行宣布當選　棒球迷崩潰

年底前動蕩不安！4生肖運勢差到爆

Netflix「12月下架片單」大公開！　一整排神片掰了

新竹比台北還刺激「本屆最慘是他」　鄉民看傻

台南Josh世足英美「下2注」粉絲感謝

民進黨大選輸慘　館長嗨喊1字

恩恩爸心痛PO文「市民喜歡被虐待」：我們法院見

6縣市大雨特報！明雨彈再升級2地最猛烈

「選務人員比投票人多」年輕人超少！鄉民狂點頭

他1個月前喊「綠5：藍14」大崩盤！台人驚喊神預測

侯友宜得票破百萬　網見「1關鍵」喊不簡單

更多熱門

相關新聞

輸了縣長卻成為準立委　陳琬惠擬遞補高虹安不分區席位

輸了縣長卻成為準立委　陳琬惠擬遞補高虹安不分區席位

九合一大選開票結果出爐，民眾黨新竹市長候選人高虹安成功突圍新竹市，其留下立委缺額，根據民眾黨不分區立委排序，預計由排序第九位的前民眾黨立院黨團主任陳琬惠遞補，而陳琬惠此次也投入宜蘭縣長選戰，儘管落選，卻意外遞補不分區席位，是台灣選舉史上罕見案例。

台北第6選區「選後心情」一次看！

台北第6選區「選後心情」一次看！

蔡政府期中考不及格？　民進黨秘書長不認：看未來

蔡政府期中考不及格？　民進黨秘書長不認：看未來

台南市中西區北區市議員蔡宗豪當選

台南市中西區北區市議員蔡宗豪當選

他1個月前喊「綠5：藍14」大崩盤！台人驚喊神預測

他1個月前喊「綠5：藍14」大崩盤！台人驚喊神預測

關鍵字：

2022九合一大選2022屏東縣蔣月惠PTT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

蔣萬安掃57萬票　北市最終得票出爐

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

新百里侯出爐　當選名單一次看

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

爆乳田慎節當選市議員！

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

側翼再惦惦！王世堅「得票衝第一」鄉民嗨爆

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面