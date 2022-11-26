新北第5選區議員「21搶9」　開票結果出爐！2新人搶到市議會門票

民進黨2022年九合一選舉大敗，總統蔡英文26日晚間宣布即刻請辭民進黨主席一職，對地方選舉的結果負起完全責任，並與黨秘書長林錫耀一同向支持者鞠躬致歉。媒體會中關注，此次敗選是否與提名策略採徵召，或黨內網軍側翼當道有關？林錫耀回應，民進黨會檢討提名方式，但所謂側翼網軍都不是民進黨的主要成員，不必把責任往這地方推卸。