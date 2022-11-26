新北第5選區議員「21搶9」　開票結果出爐！2新人搶到市議會門票

▲九合一大選結果出爐。（圖／記者屠惠剛攝）
記者朱祖儀／綜合報導
2022九合一大選投票結果陸續出爐，新北市第5選區參選人居新北選區之冠，21人要搶9席議員。現在結果出爐，當選者包括1號林國春、2號劉美芳、3號曾煥嘉、6號戴瑋姍、8號周勝考、14號葉元之、15號山田摩衣、16號黃俊哲、18號黃淑君，共有7人連任、2新人擠進市議會。
新北市第5選區當選者（按照得票率排序），如下：
1號國民黨林國春（現任）：2萬9612票，得票率11.55%
14號國民黨葉元之（現任）：2萬8418票，得票率11.08%
6號民進黨戴瑋姍（現任）：2萬4938票，得票率9.72%
3號國民黨曾煥嘉（現任）：2萬0798票，得票率8.11%
15號民進黨山田摩衣：1萬9740票，得票率7.70%
2號國民黨劉美芳（現任）：1萬8796票，得票率7.33%
18號民進黨黃淑君：1萬7964票，得票率7.01%
16號民進黨黃俊哲（現任）：1萬5254票，得票率5.95%
8號國民黨周勝考（現任）：1萬5049票，得票率5.87%
新北市第5選區未當選者（按照得票率排序），如下：
21號民進黨石一佑：1萬3514票，得票率5.27%
4號民眾黨黃淑君：1萬0588票，得票率4.13%
5號無黨籍王淑慧：8404票，得票率3.28%
7號時代力量彭盛韶：7352票，得票率2.87%
11號無黨籍李婉鈺：7152票，得票率2.79%
20號無黨團結聯盟廖裕德：6479票，得票率2.53%
10號小民參政歐巴桑聯盟張淑惠：4320票，得票率1.68%
17號無黨籍阮橋本：3335票，得票率1.30%
19號無黨籍張家維：2848票，得票率1.11%
9號無黨籍顏維勳：1257票，得票率0.49%
12號無黨籍郭柏成：436票，得票率0.17%
13號中國和平統一黨陳玉鳳：182票，得票率0.07%
▼新北第5選區開票結果。（圖／翻攝自中選會）
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