選舉大敗喊打側翼！百齡果：民進黨的次元切割刀快點拿出來吧

▲知名Podcast節目「百靈果News」過去也與側翼發生過爭執。（圖／翻攝百靈果臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

九合一大選縣市長投票結果出爐，民進黨兵敗如山倒。對此，財經粉專「IEObserve 國際經濟觀察」分析原因，認為敗選關鍵之一是「側翼網軍豬隊友」，而知名Podcast節目「百靈果News」也轉發表示，「民進黨的次元切割刀快點拿出來吧」。

財經粉專「IEObserve 國際經濟觀察」26日發文指出，選舉本來就有輸有贏，因此不用特別為了結果崩潰，反而要去了解民意為什麼變化，不該怪這屆選民不懂事。

「IEObserve 國際經濟觀察」表示，不知道民進黨這次大敗的檢討項目中，會不會檢討激進的側翼網軍豬隊友，「這種專門扣帽子敗人品和獵巫製造敵人的群體，很直接地讓更多人更討厭民進黨，末梢神經沒有壞掉都應該早點跟這些北七切割」。

▲2022九合一當選全台版圖。（圖／ETtoday製圖）



「IEObserve 國際經濟觀察」說，每個勢力都會有激進的支持者，但民進黨特別多這種用不成比例火力來攻擊意識形態相左、中間選民的側翼，「最有效製造更多敵人的就是豬隊友」、「至於那些在講藍的也有朱學恆之流的人，根本沒搞清楚朱學恆罵的人，都不是他的潛在隊友而是他的敵人，但是DPP側翼時不時火力輸出在任何顯現出一點不認同民進黨作為的所有人。」

網友看完紛紛留言，「認同欸，被弄到起度爛的選民like me」、「我嚴重懷疑側翼是臥底進來敗票的」、「爽啦！台上那些人不知自我檢討的嘴臉跟我說抗中保台，鬼才信你」、「切割激進的側翼真的是當務之急，不要再花錢養這些反社會份子了」、「其實大敗對民進黨的未來而言才是良性的，希望能給綠營一個反省的機會」、「這種發言看了真傷感，就算兵臨城下，民進黨支持者也不會放棄抵抗，你們現在在切割什麼？」

對此，百靈果News也分享該文表示，「民進黨的次元切割刀快點拿出來吧」、「會轉發這個就是對dpp有愛、希望他們可以繼續進步，要扭曲的我也沒辦法了」。

民進黨的次元切割刀快點拿出來吧 由百靈果News 發佈於 2022年11月26日 星期六

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