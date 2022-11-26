側翼當道釀敗選？　民進黨秘書長駁：不是主要成員

▲2022九合一大選慘敗，民進黨秘書長林錫耀回應媒體提問 。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022年九合一選舉大敗，總統蔡英文26日晚間宣布即刻請辭民進黨主席一職，對地方選舉的結果負起完全責任，並與黨秘書長林錫耀一同向支持者鞠躬致意。媒體會中關注，此次敗選是否與提名策略採徵召，或黨內網軍側翼當道有關？林錫耀回應，民進黨會檢討提名方式，但所謂側翼網軍都不是民進黨的主要成員，不必把責任往這地方推卸。

蔡英文今天晚間與林錫耀一起召開「2022年地方選舉結果」記者會，蔡英文在發表談話後離開會場，林錫耀則留下來接受媒體提問。

▲民進黨主席蔡英文與秘書長林錫耀向支持者鞠躬。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

媒體會中關注，選舉結果是否與縣市長提名幾乎都採用徵召，顯示提名策略出現很大的問題？林錫耀回應，民進黨成立30幾年，各種提名方式都有，這次雖然大部分都以徵召方式決定人選，但也經過黨內民主程序，經過黨的全代會、中執會決定，過程中如果協調不成，幾乎都有做內部民調，而且最後決定由選對會9位選戰經驗豐富者，用共識決的方式來做決定，民進黨會檢討提名方式，讓大家有更進一步的了解。

另有媒體詢問，民進黨立委高嘉瑜在節目中提到，民進黨必須檢討黨內側翼當道一事？林錫耀說，任何政黨都有黨的體制，民進黨的工作人員其實都很明確，現在所謂側翼網軍都不是民進黨的主要的成分、成員，至於是否有其凌駕民進黨，外界應該自有公評，民進黨的所作所為都是依循黨內程序，由主責者負責任，小事情由秘書長負責，大事情由黨主席做決策，「如果是其他所謂的側翼，我覺得我們不必把責任往這個地方去推卸。」

亦有外媒關注，有民進黨支持者認為，民進黨敗選的原因之一，是受到中國因素、認知作戰影響？林錫耀表示，民進黨認為這次敗選就是民意的展現，民進黨完全尊重，而且在民意下也必須好好做檢討，把真正的原因深入檢討、找出來，這之前如果輕易論斷，未必是全貌，所以這部分容民進黨以後經過檢討後，再來對外界做一個回應。