美女博士角逐議員落敗！選後吐心聲「專長無法發揮」：不會再出來

▲曾姸潔落選後發布感言。（圖／翻攝臉書／曾姸潔）



記者柯振中／綜合報導

民眾黨桃園市議員參選人曾姸潔因為衣著清涼、身材火辣，時常引起關注，這次的投入選戰，也有許多支持者期待有好的結果。遺憾的是，曾姸潔26日晚間宣布落選，「我猜我應該是落選頭」，也不會再有下次參選，「#拜託不要再叫我出來了。」

曾姸潔在臉書表示，這次十分開心，桃園綠地變藍天，希望張善政上任後，能夠將所有弊案翻出。不過遺憾的是，她參選議員失敗，「我猜我應該是落選頭」，也相當訝異平鎮人對貪汙、官僚酬庸的容忍度相當高，她的專長沒辦法發揮，為此感到十分可惜。

曾姸潔提到，前面當選的6人，就如同她預測的一樣，是3藍3綠，這些人的競選經費都十分驚人，讓她大嘆「#鈔能力還是要有」。

▼曾姸潔落選後發布感言。（圖／翻攝臉書／曾姸潔）



曾姸潔指出，雖然這次落選了，但也同時鬆了一口氣，若想要重新整理平鎮的都市計畫，需要花費許多心力，無論是社宅、人行道、交通工程等，都需要從都市計劃開始，絕對相當累人。

對於往後的規劃，曾姸潔鄭重呼籲，不會再有下一次，光是投入這次選戰，就已經瘦了15公斤、人也累得不成人形，一點也不想再次經歷。選戰結束後，她將休息幾天，接著繼續過她的人生，也慶幸自己沒放棄原本的人生規劃。

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