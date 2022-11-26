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日本神人預測「只有這縣市沒中」　PTT激喊：國師阿

日本神人預測「只有這縣市沒中」　PTT激喊：國師阿

▲日本學者所預測的幾乎全中。（圖／記者湯興漢、林敬旻、攝影中心攝）

記者周亭瑋／綜合報導

日本學者小笠原欣幸10月26日在臉書發文，預測台灣縣市長選舉的結果；沒想到，扣掉嘉義市因延後選舉，剩下的除了金門縣沒猜對，其他縣市都和今天投票的結果相吻合，讓PTT鄉民全驚呼一片。

網友稍早在PTT直呼，「這位日本學者預測的準確率真的高到嚇死人，扣掉嘉義市因為延後選舉、金門縣沒預測中，其他縣市通通都被他說中了、幾乎是百分百，這才叫做國師吧？」

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堪稱台灣議題研究權威的日本學者小笠原欣幸，因為2019年與高雄市長韓國瑜的「參訪事件」風波，因此在台灣也小有名氣。

10月26日當天，小笠原欣幸在臉書以3種圖例，標記預測結果，◎（當選的可能性很高）、〇（可能當選，但是領先的幅度不大）、△（有逆轉勝的可能性）。

小笠原欣幸預測結果如下：

縣市｜民進黨／國民黨／民眾黨／時力／無黨籍

基隆市｜△蔡適應　〇謝國樑　陳薇仲　黃希賢

台北市｜陳時中　〇蔣萬安　△黃珊珊

新北市｜林佳龍　◎侯友宜

桃園市｜△鄭運鵬　〇張善政　賴香伶　鄭寶清

新竹縣｜周江杰　◎楊文科

新竹市｜△沈慧虹　林耕仁　〇高虹安

苗栗縣｜△徐定禎　謝福弘　〇鍾東錦

台中市｜蔡其昌　◎盧秀燕

彰化縣｜黃秀芳　◎王惠美

南投縣｜蔡培慧　◎許淑華

雲林縣｜劉建國　◎張麗善

嘉義縣｜◎翁章梁　王育敏

嘉義市｜李俊俋　◎黃敏惠

台南市｜◎黃偉哲　謝龍介

高雄市｜◎陳其邁　柯志恩

屏東縣｜◎周春米　蘇清泉

宜蘭縣｜江聰淵　◎林姿妙　陳琬惠

花蓮縣｜KolasYotaka　◎徐榛蔚

台東縣｜劉櫂豪　◎饒慶鈴

澎湖縣｜〇陳光復　△賴峰偉

金門縣｜不提名　◎楊鎮浯

連江縣｜李問　◎曹爾元／王忠銘

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