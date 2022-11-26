日本神人預測「只有這縣市沒中」　PTT激喊：國師阿

▲日本學者所預測的幾乎全中。（圖／記者湯興漢、林敬旻、攝影中心攝）
記者周亭瑋／綜合報導
日本學者小笠原欣幸10月26日在臉書發文，預測台灣縣市長選舉的結果；沒想到，扣掉嘉義市因延後選舉，剩下的除了金門縣沒猜對，其他縣市都和今天投票的結果相吻合，讓PTT鄉民全驚呼一片。
網友稍早在PTT直呼，「這位日本學者預測的準確率真的高到嚇死人，扣掉嘉義市因為延後選舉、金門縣沒預測中，其他縣市通通都被他說中了、幾乎是百分百，這才叫做國師吧？」
堪稱台灣議題研究權威的日本學者小笠原欣幸，因為2019年與高雄市長韓國瑜的「參訪事件」風波，因此在台灣也小有名氣。
10月26日當天，小笠原欣幸在臉書以3種圖例，標記預測結果，◎（當選的可能性很高）、〇（可能當選，但是領先的幅度不大）、△（有逆轉勝的可能性）。
小笠原欣幸預測結果如下：
縣市｜民進黨／國民黨／民眾黨／時力／無黨籍
基隆市｜△蔡適應 〇謝國樑 陳薇仲 黃希賢
台北市｜陳時中 〇蔣萬安 △黃珊珊
新北市｜林佳龍 ◎侯友宜
桃園市｜△鄭運鵬 〇張善政 賴香伶 鄭寶清
新竹縣｜周江杰 ◎楊文科
新竹市｜△沈慧虹 林耕仁 〇高虹安
苗栗縣｜△徐定禎 謝福弘 〇鍾東錦
台中市｜蔡其昌 ◎盧秀燕
彰化縣｜黃秀芳 ◎王惠美
南投縣｜蔡培慧 ◎許淑華
雲林縣｜劉建國 ◎張麗善
嘉義縣｜◎翁章梁 王育敏
嘉義市｜李俊俋 ◎黃敏惠
台南市｜◎黃偉哲 謝龍介
高雄市｜◎陳其邁 柯志恩
屏東縣｜◎周春米 蘇清泉
宜蘭縣｜江聰淵 ◎林姿妙 陳琬惠
花蓮縣｜KolasYotaka ◎徐榛蔚
台東縣｜劉櫂豪 ◎饒慶鈴
澎湖縣｜〇陳光復 △賴峰偉
金門縣｜不提名 ◎楊鎮浯
連江縣｜李問 ◎曹爾元／王忠銘
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