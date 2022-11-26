　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選　柯文哲曝「卸任後規劃」

▲▼民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲26日晚間發表談話，提及民眾黨一共選上1席縣市首長、也就是新竹市的高虹安；而縣市議員部分共上14席，鄉鎮市民代表共9位、村長共1位、里長共1位。

民眾黨26日於台大醫院國際會議中心舉辦「開票之夜」，柯文哲原訂晚間8時要發表談話，但後來先到落選的無黨籍台北市長候選人黃珊珊「開票之夜」，約於晚間8時50分才回該地發表談話。

柯文哲致詞時表示，這場選舉告訴大家對民意要心存敬畏，民眾黨截至目前統計選上14席，且票還沒全部開完，但這也告訴他們地方經營需要時間，幾乎都是第一次參選，剛剛算了一下有8席落選頭，代表還差了一點點，「我們會更加努力，更加團結深耕地方傾聽民意。」

柯文哲說，他知道民眾新希望、台灣民眾還是希望台灣政治有新力量，一定會將隊伍重整後繼續努力，「希望還是那句話，希望台灣因為有你變得更好，謝謝大家。」

被問及與黃珊珊說了什麼話，柯文哲回應，自己要黃珊珊好好休息一陣子，有話以後再講，因為這場選舉對黃珊珊來講太辛苦，當副市長時認真工作，加上後來台北市副市長蔡炳坤生病，市政壓力壓在2個副市長身上，要撥時間選舉其實很辛苦，所以要對方先休息幾天再說，「至於剛剛為什麼先去，因為那邊結果先出來了，我這個人一向不浪費時間」。

針對此場選舉結果出爐後，2024總統大選是否還會出來？柯文哲指出，這場選舉後要重整隊伍，因為有10幾個縣市議員選上，如何將議員與國會5席立委做充分合作，加上新竹市又成為執政縣市，總是要做出成績單給外界看到，「努力工作，做出成績還是很重要，坦白講大概花一點時間做內部整理」。

媒體追問，要花多久時間整理？柯文哲稱，自己收到台大公文，要他12月25日就回去報到，所以自己12月26日就會回去台大醫院，正在接洽回醫院後要做哪些工作，「我實在太久沒從事醫療工作，還要再確認一下。」

媒體再問，會不會直攻2024總統大選？柯文哲回應，自己正在想，總是要先回台大醫院看看怎麼處理。

【民眾黨當選名單】

縣市首長（1位）

新竹市長高虹安

縣市議員（14位）

台中市大里霧峰市議員 江和樹
彰化縣第五選區縣議員 陳重嘉
新竹縣竹北市縣議員 林碩彥
台北市大同中山市議員 林珍羽
台北市內湖南港市議員 陳宥丞
台北市士林北投市議員 黃瀞瑩
台北市大安文山市議員 張志豪
新竹市東區市議員 李國璋
新竹市東區市議員 宋品瑩
彰化縣第四選區縣議員 張雪如
新北市第三選區市議員 陳世軒
雲林縣第三選區縣議員 陳乙辰
南投縣第一選區縣議員 簡千翔
花蓮市議員 傅國淵

鄉鎮市名代表（9位）
彰化縣福興鄉民代表 黃怡雯
彰化縣田尾鄉民代表 張勝彬
新竹縣寶山鄉民代表 鍾嘉祐
新竹縣竹北市第二選區 市民代表 游雅婷
屏東縣潮州鎮鎮民代表 林耀宗
苗栗縣通霄鎮鎮民代表 第1選區 繆宗翰
花蓮縣吉安鄉民代表 楊靖妍
花蓮市民代表 許願神
花蓮縣秀林鄉民代表 第3選區 賴惠美

村長（1位）
宜蘭縣壯圍鄉新南村長 葉慶文

里長（1位）
新竹市客雅里里長 蔡頴德

►鍋寶「不鏽鋼保鮮盒」4入才890元！保存食物、直接加熱太方便

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
分析／蔡英文擬2024總統初選後再換閣揆　4卸任首長入閣職務
快訊／談話內容全曝光！蔡英文辭黨主席　深深一鞠躬
獨／「最仙里長」轉戰議員失利　曝未來方向
快訊／民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選
蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐
快訊／林穎孟宣布敗選　感性告別
快訊／新北「落選里長」驚傳遭黑衣人圍毆！
快訊／王浩宇開戰高嘉瑜：側翼是幫黨澄清的熱心支持者
快訊／蘇貞昌口頭請辭獲慰留　蔡英文：確保各項重大政策能持續推
快訊／民進黨大敗　蔡英文宣布即刻請辭黨主席
LIVE／民進黨指標縣市全滅　蔡英文發表談話
快訊／新百里侯全出爐！國民黨大勝「狂掃13縣市」　民進黨保5
分析／「仇恨值」發酵！綠營創黨以來史上最慘　版圖退回北港溪以
快訊／民進黨大敗！執政縣市「4＋1」　指標縣市全滅
快訊／斷開曹格14年婚姻！　吳速玲吐心聲
快訊／超驚險！周春米宣布當選屏東縣長
快訊／國民黨大勝！朱立倫喊話蔡英文「回來當總統」
快訊／「韓星級正妹」何芝寧當選里長！
快訊／柯文哲已致電蔣萬安　「別讓台北市政延誤」儘速安排交接
快訊／白眼女神黃捷超狂！「高雄最高票」票數破2.7萬
台灣選民向國際證明4件事！李艷秋：接下來看蔡英文如何自我了斷
快訊／民進黨指標縣市全滅　蔡英文21：10發表談話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨大崩盤！486先生點名2人當選「太不可置信」：2024不能再輸

蔡英文唸完稿火速閃人！他轟：仍不接受媒體提問　713天沒受訪

分析／蔡英文擬2024總統初選後再換閣揆　4卸任首長入閣職務搶先看

選舉大敗喊打側翼！百齡果：民進黨的次元切割刀快點拿出來吧

蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐

不斷更新／高虹安拿9萬8121票「成本屆最年輕市長」　得票率45.02%

全文／蔡英文辭黨主席　深深一鞠躬：執政須更虛心以對

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單一圖看！國民黨搶7席過半

民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選　柯文哲曝「卸任後規劃」

分析／民眾黨搶下新竹延續柯文哲政治生命　2024怎麼選考驗柯智慧

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

工人跨護欄高空俯身刷油漆　只靠安全繩！網驚：快腿軟

貼心貓皇「進電鍋」幫洗米　奴才無奈：那不是貓砂欸

9、10月統一發票開獎　千萬得主是不是你？

萌弟求唸書卻被回「我不要」　崩潰大哭...媽：書名長這樣

開箱大白鯊玩具入浴球　丟水中秒冒出吐血鯊魚

民進黨大崩盤！486先生點名2人當選「太不可置信」：2024不能再輸

蔡英文唸完稿火速閃人！他轟：仍不接受媒體提問　713天沒受訪

分析／蔡英文擬2024總統初選後再換閣揆　4卸任首長入閣職務搶先看

選舉大敗喊打側翼！百齡果：民進黨的次元切割刀快點拿出來吧

蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐

不斷更新／高虹安拿9萬8121票「成本屆最年輕市長」　得票率45.02%

全文／蔡英文辭黨主席　深深一鞠躬：執政須更虛心以對

台北第6選區「只有她沒連任」　當選名單一圖看！國民黨搶7席過半

民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選　柯文哲曝「卸任後規劃」

分析／民眾黨搶下新竹延續柯文哲政治生命　2024怎麼選考驗柯智慧

民進黨大選輸慘！館長臉書「嗨喊1字」　粉絲：可以回嗆側翼了

民進黨大崩盤！486先生點名2人當選「太不可置信」：2024不能再輸

蔡英文唸完稿火速閃人！他轟：仍不接受媒體提問　713天沒受訪

分析／蔡英文擬2024總統初選後再換閣揆　4卸任首長入閣職務搶先看

選舉大敗喊打側翼！百齡果：民進黨的次元切割刀快點拿出來吧

利特眼眶紅望向「銀赫父曾熱舞的包廂」　他低頭不語全場哭了

蔣萬安掃57萬票「光復首都」　陳時中、黃珊珊最終票數出爐

不斷更新／高虹安拿9萬8121票「成本屆最年輕市長」　得票率45.02%

全文／蔡英文辭黨主席　深深一鞠躬：執政須更虛心以對

日本神人預測「只有這縣市沒中」　PTT激喊：國師阿

牙醫師曝「療癒洗牙畫面」　震碎大片牙結石黑垢秒消失

政治熱門新聞

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

不斷更新／台北市長開票了！

不斷更新／各縣市當選名單一次看

爆乳田慎節當選市議員！

黃珊珊哽咽！最大嘉賓雨中坐輪椅挺

快訊／最美里長候選人當選！　陳紫渝情緒激動

民進黨大敗「側翼怒了」！發文要高嘉瑜閉嘴

快訊／高嘉瑜「一屍五命」成真！　民進黨北北基桃竹全落後

明投票日　今晚12點後做這些事可罰

即／苗栗開票1小時！國民黨謝福弘宣布敗選

快訊／高嘉瑜怒開第一槍！　抓第一戰犯

影／陳時中哽咽宣布敗選　兒子陳彥安淚水止不住

朱立倫穿KMT外套投票　中選會回應了

不斷更新／高虹安自行宣布當選！　現場支持者嗨爆

更多熱門

相關新聞

選舉大敗！百齡果：綠營次元切割刀拿出來吧

選舉大敗！百齡果：綠營次元切割刀拿出來吧

九合一大選縣市長投票結果出爐，民進黨兵敗如山倒。對此，財經粉專「IEObserve 國際經濟觀察」分析原因，認為敗選關鍵之一是「側翼網軍豬隊友」，而知名Podcast節目「百靈果News」也轉發表示，「民進黨的次元切割刀快點拿出來吧」。

日本神人預測「只有這縣市沒中」　PTT激喊：國師阿

日本神人預測「只有這縣市沒中」　PTT激喊：國師阿

獨／「最仙里長」轉戰議員失利　曝未來方向

獨／「最仙里長」轉戰議員失利　曝未來方向

九合一大選挫敗　蔡英文：地方深耕不足、人才養成不足

九合一大選挫敗　蔡英文：地方深耕不足、人才養成不足

蘇貞昌口頭請辭獲慰留　蔡英文：確保各項重大政策能持續推動

蘇貞昌口頭請辭獲慰留　蔡英文：確保各項重大政策能持續推動

關鍵字：

北市台北市柯文哲民眾黨2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

潮T印「6字英文」！實際意義網吐了

汪小菲「愛就愛了」高調認了張穎穎！告白截圖外洩

快訊／叫她先知！高嘉瑜「一屍五命」100%命中

「有沒有口交」牙醫一看就知道！1跡象洩端倪

他中午才去投票「見到1景象哭了」！聽到里長狂廣播

不想愛愛？「做6種運動」性能力大爆發

不斷更新／台北市長開票了！

不斷更新／各縣市當選名單一次看

兒沉迷電動　爸媽一招讓他3天求饒

貓僵硬癱倒稻田　近看見驚人真相

吳亦凡媽媽「親手送兒子進監獄」！豬隊友內幕曝光

汪小菲打給吳宗憲「取暖40分鐘」！

爆乳田慎節當選市議員！

葛斯齊爆網路瘋傳汪小菲錄音檔！

是你嗎？全聯開出2百萬發票特獎

更多

最夯影音

更多
陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！

陳喬恩初見老公被誇「保養得很好」　暴怒：全世界沒一個女人想聽到！
張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

張穎穎認了「睡在汪小菲旁邊」！　張蘭賣床墊酸具俊曄：別睡別人的

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

19歲劉子銓「顧妹到睡著」邊睡邊親　抱到冒汗...趙小僑.劉亮佐吐槽：遜！

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

聰明小牛想偷跑出棚子 僅靠舌頭舔鎖成功逃脫

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

逆向車殺出橫插搶車位　駕駛看傻警：可罰3600

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面