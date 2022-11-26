民眾黨名單出爐！14席縣市議員當選　柯文哲曝「卸任後規劃」

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲26日晚間發表談話，提及民眾黨一共選上1席縣市首長、也就是新竹市的高虹安；而縣市議員部分共上14席，鄉鎮市民代表共9位、村長共1位、里長共1位。

民眾黨26日於台大醫院國際會議中心舉辦「開票之夜」，柯文哲原訂晚間8時要發表談話，但後來先到落選的無黨籍台北市長候選人黃珊珊「開票之夜」，約於晚間8時50分才回該地發表談話。

柯文哲致詞時表示，這場選舉告訴大家對民意要心存敬畏，民眾黨截至目前統計選上14席，且票還沒全部開完，但這也告訴他們地方經營需要時間，幾乎都是第一次參選，剛剛算了一下有8席落選頭，代表還差了一點點，「我們會更加努力，更加團結深耕地方傾聽民意。」

柯文哲說，他知道民眾新希望、台灣民眾還是希望台灣政治有新力量，一定會將隊伍重整後繼續努力，「希望還是那句話，希望台灣因為有你變得更好，謝謝大家。」

被問及與黃珊珊說了什麼話，柯文哲回應，自己要黃珊珊好好休息一陣子，有話以後再講，因為這場選舉對黃珊珊來講太辛苦，當副市長時認真工作，加上後來台北市副市長蔡炳坤生病，市政壓力壓在2個副市長身上，要撥時間選舉其實很辛苦，所以要對方先休息幾天再說，「至於剛剛為什麼先去，因為那邊結果先出來了，我這個人一向不浪費時間」。

針對此場選舉結果出爐後，2024總統大選是否還會出來？柯文哲指出，這場選舉後要重整隊伍，因為有10幾個縣市議員選上，如何將議員與國會5席立委做充分合作，加上新竹市又成為執政縣市，總是要做出成績單給外界看到，「努力工作，做出成績還是很重要，坦白講大概花一點時間做內部整理」。

媒體追問，要花多久時間整理？柯文哲稱，自己收到台大公文，要他12月25日就回去報到，所以自己12月26日就會回去台大醫院，正在接洽回醫院後要做哪些工作，「我實在太久沒從事醫療工作，還要再確認一下。」

媒體再問，會不會直攻2024總統大選？柯文哲回應，自己正在想，總是要先回台大醫院看看怎麼處理。

【民眾黨當選名單】

縣市首長（1位）

新竹市長高虹安

縣市議員（14位）

台中市大里霧峰市議員 江和樹

彰化縣第五選區縣議員 陳重嘉

新竹縣竹北市縣議員 林碩彥

台北市大同中山市議員 林珍羽

台北市內湖南港市議員 陳宥丞

台北市士林北投市議員 黃瀞瑩

台北市大安文山市議員 張志豪

新竹市東區市議員 李國璋

新竹市東區市議員 宋品瑩

彰化縣第四選區縣議員 張雪如

新北市第三選區市議員 陳世軒

雲林縣第三選區縣議員 陳乙辰

南投縣第一選區縣議員 簡千翔

花蓮市議員 傅國淵

鄉鎮市名代表（9位）

彰化縣福興鄉民代表 黃怡雯

彰化縣田尾鄉民代表 張勝彬

新竹縣寶山鄉民代表 鍾嘉祐

新竹縣竹北市第二選區 市民代表 游雅婷

屏東縣潮州鎮鎮民代表 林耀宗

苗栗縣通霄鎮鎮民代表 第1選區 繆宗翰

花蓮縣吉安鄉民代表 楊靖妍

花蓮市民代表 許願神

花蓮縣秀林鄉民代表 第3選區 賴惠美

村長（1位）

宜蘭縣壯圍鄉新南村長 葉慶文

里長（1位）

新竹市客雅里里長 蔡頴德