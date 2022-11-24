50歲模範鐵警猝死最後身影曝　家人淚崩：才剛帶妻小3寶家族旅遊

記者邱中岳／台北報導

鐵路警察局台北分局偵查隊，23日下午3時許傳出1名偵查佐，在辨公室上班時突然倒地，同仁見狀立刻上前搶救，救護車送往醫院後仍宣告不治，據悉，該名偵查佐休假帶著妻小以及兄弟前往台中、苗栗家族旅遊，23日才剛回來上班就傳來噩耗。

警方調查，50歲的陳明寶，綽號「一寶寶」，23日下午3時許，於鐵路警察局台北分局偵查隊辦公室上班時，突然身體不適倒地，同仁見狀立刻上前用CPR搶救，但最後送醫仍宣告不治。



▲鐵警偵查佐才帶妻小參加「家族旅遊」，回來上班第一天竟猝死。（圖／翻攝陳明寶臉書）

鐵路警方表示，陳明寶當天剛回來上班，原本前面休假帶著3個小孩與妻子，前往苗栗與家人會合，一起到台中家族旅遊享受天倫之樂，但沒想到回來上班第一天就發生憾事，目前家屬也正處理陳的後事。

陳明寶與妻子結婚30年，育有2女1男，是家中唯一的經濟支柱，其中最大女兒已經26歲，原本陳明寶已達退休年紀的陳明寶，想說要等到最小就讀國中的兒子大學畢業，所以才繼續留在警察崗位上。



▲鐵警偵查佐陳明寶，原本想著等最小兒子長大要退休，但竟猝死在服務30多年的崗位。（圖／翻攝陳明寶臉書）

陳明寶從畢業就在鐵路警察局服務，一路從制服警員到刑事偵查佐，共計30多年的警職生涯都奉獻給了鐵路警察，曾經參與偵辦「鐵路轟趴事件」，但近年轉往偵蒐陳抗團體的保防體系為主。

同事得知陳明寶不幸過世的消息，也都表示相當哀悼，指出陳明寶為人熱心，且與同仁相處融洽，也將協助家屬處理後續事宜。